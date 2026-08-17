El Tenerife Femenino frena su viaje a Marruecos tras la petición de la SAD

El CD Tenerife Femenino ha decidido aplazar sin fecha el viaje que tenía previsto realizar esta semana a Agadir, en Marruecos, donde debía disputar un encuentro amistoso enmarcado en una iniciativa de cooperación impulsada por el Gobierno de Canarias con la región marroquí de Souss-Massa.

El desplazamiento estaba previsto para este miércoles y el partido debía disputarse el jueves 20 de agosto. Sin embargo, en las últimas horas el CD Tenerife SAD trasladó al equipo femenino su petición de suspender el viaje, al considerar que no debía llevarse a cabo en las actuales circunstancias.

Según la comunicación remitida posteriormente por el presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, al viceconsejero del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, la petición habría llegado después de que el máximo accionista de la SAD, Rayco García, recibiera una llamada procedente de instancias estatales en la que se le instaba a solicitar la suspensión del desplazamiento. No ha trascendido, por el momento, qué organismo realizó esa comunicación ni quién fue el interlocutor.

La situación generó sorpresa en el Tenerife Femenino, entre otras razones porque el viaje formaba parte de una iniciativa promovida por el propio Gobierno de Canarias dentro de sus relaciones de cooperación con Souss-Massa. El club femenino se dirigió por ello al Ejecutivo autonómico para solicitar indicaciones sobre cómo proceder antes de adoptar una decisión definitiva.

El amistoso había sido acordado meses atrás y estaba llamado a formar parte de la agenda de cooperación deportiva entre Canarias y Marruecos. La iniciativa venía gestándose desde comienzos de año y contemplaba la participación del conjunto tinerfeño dentro de las acciones destinadas a estrechar relaciones con la región de Souss-Massa.

La SAD había mostrado su oposición al desplazamiento, defendiendo que debía primar la seguridad de las futbolistas y que el encuentro podía celebrarse más adelante. La decisión se produce además en un contexto de especial tensión relacionado con la situación en Ceuta y las relaciones entre España y Marruecos.

Finalmente, el CD Tenerife Femenino ha optado por aplazar tanto el viaje como el encuentro sin fijar por ahora una nueva fecha, a la espera de que las circunstancias permitan retomar una iniciativa que formaba parte de su planificación de pretemporada y del programa de cooperación promovido desde Canarias.