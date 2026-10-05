OHLA Sando, propuesta para ejecutar la reforma del Estadio de Gran Canaria por casi 193 millones

La mesa de contratación del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria ha propuesto de manera provisional a la UTE OHLA Sando para ejecutar las obras de reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria. La oferta presentada asciende a 192.888.434,21 euros, sin IGIC, y ha sido la mejor valorada en el conjunto de los criterios establecidos en el procedimiento, tanto en materia de solvencia y capacidad de actuación como en la propuesta económica.

Ninguna de las ofertas presentadas incurrió en baja temeraria. La mesa de contratación ha requerido ahora a la UTE la documentación administrativa correspondiente y el abono de la fianza antes de continuar con la tramitación.

El contrato podría firmarse a finales de noviembre

Una vez completada la apertura y valoración de todos los sobres del procedimiento, el expediente entra ahora en una nueva fase administrativa. La previsión del Instituto Insular de Deportes es que el contrato pueda formalizarse a finales de noviembre, lo que permitiría iniciar las obras a partir de ese momento.

La propuesta de OHLA Sando contempla un plazo de ejecución de 30 meses, por lo que, si se cumplen los tiempos previstos, la reforma podría estar terminada aproximadamente un año antes de la celebración del Mundial de Fútbol de 2030.

Una transformación integral del estadio

El proyecto incluye una profunda remodelación del recinto. Entre las actuaciones previstas figuran la demolición de las actuales infraestructuras y estructuras que deban ser sustituidas, la ejecución de la nueva configuración del estadio y la instalación de nuevos elementos, incluida la cubierta.

La intervención responde además a los requisitos establecidos por UEFA, RFEF y FIFA de cara a la celebración del Mundial de 2030. El pliego contempla también que 46,7 millones de euros se destinen a la contratación de mano de obra, lo que supone aproximadamente uno de cada cinco euros del presupuesto total.