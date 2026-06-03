Maikel Mesa declara por un presunto delito de agresiones en La Laguna

El jugador del CD Tenerife ha sido citado en calidad de investigado por unos hechos ocurridos durante el pasado fin de semana, en pleno periodo vacacional del futbolista. Los hechos habrían ocurrido durante el pasado fin de semana, en horario nocturno, cuando el centrocampista blanquiazul se encontraba ya en su periodo vacacional tras la finalización de la temporada del conjunto tinerfeñista.

El incidente tendría como uno de sus elementos principales un teléfono móvil perteneciente a la persona presuntamente lesionada. Además, la persona agredida sería un juez, extremo que habría sido avanzado por el periódico El Día.

El CD Tenerife conoce el atestado policial

El CD Tenerife ya tendría conocimiento de los hechos y del contenido del atestado policial desde el pasado lunes. De acuerdo con la misma información, ese día se celebró una reunión de urgencia en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López, con presencia de los principales dirigentes de la entidad.

El club, presidido por Felipe Miñambres, prevé emitir un comunicado en el que condenaría cualquier tipo de violencia y mostraría respeto por los tiempos del proceso judicial. Asimismo, en el CD Tenerife no se descarta la apertura de un expediente disciplinario al futbolista.

El jugador aportaría testigos

La expectación ha ido creciendo en torno a la comisaría en la que estaba citado Maikel Mesa una vez trascendida la información. El jugador tenía previsto aportar el testimonio de testigos de la situación, en la que se habrían visto implicadas más personas.

Por el momento, el caso queda pendiente de la evolución de las diligencias y de los pasos que pueda adoptar tanto la autoridad judicial como el propio CD Tenerife en el ámbito interno.

Maikel Mesa tiene contrato en vigor con el CD Tenerife

Maikel Mesa llegó al CD Tenerife procedente del Real Zaragoza y mantiene contrato en vigor con la entidad blanquiazul. El futbolista lagunero se encontraba de vacaciones después de que el representativo concluyera su participación liguera a finales del pasado mes de mayo.

El caso irrumpe ahora en la actualidad del club en plena fase posterior al cierre de la temporada, con la entidad pendiente de definir su planificación deportiva y de conocer el alcance de este episodio en el plano judicial y disciplinario.