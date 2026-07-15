Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas e intervenidas más de 300 kilos de hachís

La Policía Nacional ha desarticulado en Gran Canaria una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de drogas que operaba en el archipiélago, en el marco de la denominada Operación Tijuana.

La investigación, desarrollada durante un año por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado Central y de la UDYCO de Las Palmas, ha permitido detener a siete personas, una de ellas un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, consideradas integrantes del entramado delictivo y desmantelar la infraestructura utilizada para el almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes.

Las pesquisas policiales permitieron acreditar la existencia de una organización perfectamente estructurada, presuntamente liderada por un conocido objetivo policial conocido por el alias “JUKE”, investigado desde hace años por su capacidad para introducir y distribuir importantes cantidades de hachís y cocaína en Canarias.

Durante la investigación, los agentes documentaron la actividad del grupo y su capacidad logística para el transporte y distribución de droga entre distintas islas del archipiélago, así como los vínculos que JUKE tenía con “El Buque” uno de los mayores narcotraficantes de Canarias, actualmente en prisión tras su detención por UDYCO Central y UDYCO Las Palmas en el marco de la Operación Lazos de Sangre, y con personas pertenecientes al Cártel de Los Balcanes.

El operativo policial se desarrolló tras detectarse una de las operaciones de distribución de la organización, en la que los investigados transportaban más de 300 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada con la finalidad de dificultar su detección.

A partir de esta actuación se practicaron seis entradas y registros autorizados judicialmente en distintos inmuebles y locales comerciales en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

Como resultado de los registros, se intervinieron más de 300 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, una embarcación semirrígida, una docena de dispositivos móviles y abundante documentación relacionada con la investigación.

La investigación continúa abierta bajo la dirección de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de nuevas actuaciones que pudieran derivarse del análisis de las pruebas obtenidas durante la operación, y una vez finalicen las diligencias policiales los detenidos serán puestos a disposición judicial.