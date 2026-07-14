Unicef alerta del uso que los niños hacen de las redes sociales en Canarias

La infancia y la adolescencia en Canarias viven hoy más conectadas que nunca, un fenómeno que, si bien ofrece oportunidades de aprendizaje y socialización, también plantea desafíos críticos para su bienestar. Según el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital, basado en las respuestas de 1.460 escolares de entre 10 y 20 años de 17 centros educativos, en nuestra Comunidad Autónoma el primer móvil llega de media a los 11 años.

Esto confirma la tendencia de que la infancia y la adolescencia están conectadas de manera significativa entre redes sociales, videojuegos y otras aplicaciones digitales. En nuestra región, el 96,8% de los encuestados participa en al menos una red social y el 87,6% en tres o más, casi 6 de cada 10 tiene más de un perfil en una misma red social, y 1 de cada 10 participa en retos virales. Incluso en los últimos cursos de Primaria, el 86,8% ya tiene presencia en alguna red social.

El 14,2% dedica más de 5 horas diarias a las redes sociales durante la semana lectiva, y el 27,1% más de 5 horas diarias durante el fin de semana, siendo WhatsApp (89%), YouTube (86,3%), TikTok (80,5%) e Instagram (71,8%) las plataformas más utilizadas. Además, el 49,8% duerme todos o casi todos los días con el móvil en su habitación y, de estos, el 51,4% lo utiliza de madrugada.

La exposición digital temprana y sin acompañamiento conlleva riesgos que pueden derivar en usos problemáticos y conductas inadecuadas, y esto se asocia con peor salud mental y menor calidad de vida. El estudio revela algunos datos relevantes sobre estos aspectos negativos:

• Usos problemáticos y adicciones: El 6,3% de los adolescentes en Canarias podría haber desarrollado ya un uso problemático de las redes sociales y en torno al 2,1% presenta un posible trastorno por uso de videojuegos. Además, un 3,2% se clasifica como jugadores problemáticos en el ámbito de las apuestas y el juego online.

• Consumo de pornografía: El acceso a contenidos pornográficos se produce, de media, antes de los 12 años. Aunque el consumo habitual se sitúa en el 14,7%, un 10,6% de los adolescentes canarios muestra signos de consumo problemático.

• Ciberacoso y Violencia Digital en la pareja: Casi dos de cada diez menores canarios refiere haber sufrido ciberacoso y 1 de cada 3 adolescentes (37,9%) que tiene o ha tenido pareja, reconoce haber sufrido violencia digital por parte de ésta de manera frecuente.

• Salud mental y riesgo suicida: El 21% del alumnado presenta síntomas claros de malestar emocional (ansiedad, depresión o somatización). Especialmente alarmante es que un 11,2% presenta un riesgo suicida elevado. Este riesgo es más del doble entre las chicas (16,6%) que entre los chicos (5,9%).

El papel de las familias y la mediación parental

El informe destaca que la mediación parental sigue siendo un área de mejora en los hogares canarios. Tan sólo el 50,7% de los progenitores habla con sus hijos sobre los riesgos de internet y sólo el 38,3% establece límites específicos sobre los contenidos a los que acceden o suben a la red. El estudio subraya que hábitos sencillos, como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares, pueden reducir a la mitad las tasas de uso problemático y las conductas de riesgo online.

Propuestas

Ante estos resultados, UNICEF España y las entidades colaboradoras proponen medidas concretas para Canarias:

1. Protección integral: Equiparando la violencia digital a la física en los protocolos de protección.

2. Educación digital: Reforzar la higiene digital en las familias y regular el uso de dispositivos en centros educativos.

3. Salud Pública: Abordar el malestar emocional y el uso problemático de las tecnologías como una prioridad de salud comunitaria, implicando al sistema sanitario y educativo.

4. Sector privado: Exigir a las compañías tecnológicas rendición de cuentas sobre el impacto de sus productos en los derechos de la infancia, independientemente de su sector, tamaño, ubicación o madurez.

UNICEF España lanza una campaña para exigir algoritmos seguros en las redes sociales y plataformas que usan los adolescentes

Para que la tecnología sea segura, los algoritmos deben ser transparentes y tener un diseño responsable, por eso UNICEF España lanza la campaña Algoritmo Seguro Ya, que busca movilizar a la sociedad para exigir a la industria tecnológica algoritmos seguros para los adolescentes. El objetivo es llevar las firmas a la próxima edición del Mobile World Congress para impulsar compromisos concretos por parte del sector tecnológico para diseñar productos que garanticen los derechos de la infancia y adolescencia en el entorno digital.