LaLiga fija los horarios de las tres primeras jornadas: así arrancarán Las Palmas y Tenerife

LaLiga ha publicado los horarios definitivos de las tres primeras jornadas de LaLiga Hypermotion 2026/27, que comenzará el fin de semana del 14 al 17 de agosto. La UD Las Palmas y el CD Tenerife ya conocen, por tanto, las fechas y horas de sus primeros compromisos del curso.
El conjunto amarillo será el primero de los dos representantes canarios que dispute un partido como local. La UD Las Palmas abrirá la temporada el domingo 16 de agosto, recibiendo al Albacete BP en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 20.30 horas —hora canaria—.
Ese mismo día, pero unas horas antes, llegará el estreno del CD Tenerife. El equipo blanquiazul comenzará la competición lejos del Heliodoro Rodríguez López, visitando a la SD Eibar en Ipurúa a las 16.00 horas —hora canaria—.
El Tenerife se estrenará en casa ante el Almería
En la segunda jornada, ambos conjuntos intercambiarán los papeles. La UD Las Palmas disputará su primer encuentro como visitante el sábado 22 de agosto, cuando se enfrente a la AD Ceuta en el Alfonso Murube desde las 18.00 horas.
Un día después, el domingo 23 de agosto, el CD Tenerife se presentará ante su afición con un atractivo encuentro frente a la UD Almería. El debut blanquiazul en el Heliodoro se celebrará a partir de las 20.30 horas.
Tenerife-Sporting y Girona-Las Palmas en la tercera jornada
La tercera fecha del campeonato arrancará precisamente en Tenerife. El conjunto blanquiazul recibirá al Real Sporting de Gijón el viernes 28 de agosto, desde las 20.00 horas, en el segundo partido consecutivo del equipo isleño como local.
Por su parte, la UD Las Palmas afrontará una exigente visita al Girona FC el sábado 29 de agosto, a las 20.30 horas, en Montilivi.
Horarios de la UD Las Palmas
Jornada 1: UD Las Palmas-Albacete BP, domingo 16 de agosto, 20.30 horas.
Jornada 2: AD Ceuta-UD Las Palmas, sábado 22 de agosto, 18.00 horas.
Jornada 3: Girona FC-UD Las Palmas, sábado 29 de agosto, 20.30 horas.
Horarios del CD Tenerife
Jornada 1: SD Eibar-CD Tenerife, domingo 16 de agosto, 16.00 horas.
Jornada 2: CD Tenerife-UD Almería, domingo 23 de agosto, 20.30 horas.
Jornada 3: CD Tenerife-Real Sporting, viernes 28 de agosto, 20.00 horas.
Todos los horarios están expresados en hora canaria.