Canarias tendrá campeón del mundo de fútbol

Canarias tendrá representación garantizada en lo más alto del fútbol mundial. Pedri González, y Yeremi Pino, con España, y Nico Paz, con Argentina se enfrentarán este domingo en una final que asegurará que uno o dos futbolistas vinculados a las islas levante el título.

La selección argentina certificó su clasificación después de imponerse a Inglaterra por 2-1 en semifinales, resultado que terminó de configurar una final de enorme atractivo entre dos de las grandes potencias del panorama internacional. El encuentro final se disputará en Nueva York este domingo, 19 de julio, a partir de las 20.00 horas (hora insular canaria).

El tinerfeño Pedri y el grancanario Yeremi, tratarán de conquistar con España el segundo Mundial de la historia de la selección, después del logrado en Sudáfrica en 2010. Enfrente estará Nico Paz, nacido en Santa Cruz de Tenerife, hijo del exfutbolista blanquiazul Pablo Paz y con doble nacionalidad, que buscará ayudar a Argentina a defender el campeonato y sumar la cuarta estrella a su escudo.

De esta manera, el fútbol canario volverá a tener un campeón mundial (o dos) dieciséis años después. En 2010 fue Pedro Rodríguez, natural de Abades, quien alcanzó la gloria con la selección española tras derrotar a Países Bajos en la final. Pedri, Yeremi Pino o Nico Paz tomarán su relevo.