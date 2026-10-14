La inflación vuelve a apretar a Canarias: los precios suben al 4,4% y el transporte se dispara un 10%

La inflación vuelve a ganar intensidad en Canarias. El Índice de Precios de Consumo se situó en el 4,4% interanual en septiembre, seis décimas por encima de la tasa registrada el mes anterior, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística. El repunte se produce pese a que los precios no experimentaron variación en términos mensuales y acumulan un incremento del 2,6% desde el inicio del año.

El dato más destacado se encuentra en el transporte, cuyos precios aumentaron un 10% respecto a septiembre del año anterior. Esta evolución abre un foco de preocupación para una economía marcada por la fragmentación territorial y las necesidades de movilidad entre islas, aunque será necesario examinar el desglose estadístico para identificar los componentes que explican el encarecimiento. La evolución del IPC vuelve a situar el poder adquisitivo de los hogares en el centro del debate económico. Cuando los precios crecen por encima de los ingresos, las familias pierden capacidad de compra; cuando los salarios evolucionan al mismo ritmo o por encima, ese deterioro puede moderarse. La comparación entre inflación, remuneraciones y gastos esenciales será determinante para medir el alcance real de esta subida.

Claves a tener en cuenta:

🚨Siete meses consecutivos de subidas: la persistencia de la inflación es relevante, pero habría que consultar la serie mensual para comprobar si se refiere a la evolución de la tasa interanual o al aumento efectivo de los precios mes a mes. No significan lo mismo.

🪙 Inflación acumulada del 2,6%: permite medir cuánto ha aumentado el nivel general de precios desde diciembre, aunque no debe confundirse con la tasa interanual.

🧺Un septiembre sin subida mensual: el 0% no significa que la cesta de la compra haya recuperado su precio anterior ni que los hogares hayan dejado de soportar el encarecimiento acumulado.

El comportamiento de los próximos meses permitirá comprobar si el repunte de septiembre constituye un episodio puntual o el inicio de una fase de mayor presión inflacionista.Más allá del porcentaje general, la cuestión de fondo es cuánto cuesta vivir en Canarias y hasta qué punto los ingresos de sus hogares están consiguiendo seguir el ritmo de los precios.