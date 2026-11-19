El temporal marítimo que afecta este jueves a Menorca ha obligado a cerrar el puerto exterior de Son Blanc, en Ciutadella, desde las cinco de la madrugada. La situación ha provocado alteraciones en el tráfico marítimo y cancelaciones de conexiones entre Menorca, Mallorca y Barcelona. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activada la alerta amarilla por fenómenos costeros ante la previsión de fuertes vientos y oleaje.

El mal estado de la mar ha obligado a modificar la operativa habitual del puerto de Ciutadella. Uno de los principales afectados ha sido el ferry Abel Matutes, de la compañía Baleària, que tenía previsto llegar a Ciutadella procedente de Alcúdia y finalmente ha sido desviado al puerto de Maó, donde ha atracado a las 8.19 horas.

Además, Baleària ha tenido que cancelar varias conexiones marítimas previstas para este jueves. Entre ellas figuran trayectos de ida y vuelta entre Ciutadella y Alcúdia, operados por los buques Ramon Llull y Margarita Salas. También se ha comunicado la cancelación de una salida del viernes por la mañana entre Ciutadella y Barcelona, con escala en Alcúdia.

Alerta amarilla por viento y oleaje

La AEMET ha activado el aviso amarillo en la costa de Menorca por fenómenos costeros adversos. La previsión contempla vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con fuerza 7, y olas que pueden alcanzar los tres metros de altura.

Las condiciones meteorológicas han dejado ya registros significativos. Durante la mañana se han alcanzado rachas de viento de hasta 56 kilómetros por hora y olas de 4,6 metros en la bocana del puerto de Maó