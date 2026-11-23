El PSOE ha reafirmado su compromiso de blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y garantizar su revalorización anual de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC). Así lo ha manifestado el candidato socialista al Congreso, Marc Pons, quien ha puesto en valor las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas.

Este año, el Gobierno de España ha aprobado una subida general del 2,7% de las pensiones contributivas. Con este incremento, las pensiones acumulan una revalorización del 28,1% desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia. Pons ha recordado que este es el quinto año consecutivo en el que las pensiones se actualizan conforme al IPC, en contraposición a la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando los incrementos se limitaron al 0,25% durante varios años.

En Menorca, la medida beneficiará a más de 17.000 pensionistas, que actualmente perciben una pensión media de 1.281 euros mensuales. La revalorización supondrá cerca de 35 euros más por paga y aproximadamente 490 euros adicionales al año, teniendo en cuenta las 14 pagas.

El candidato socialista también ha defendido la importancia de mantener unos ingresos públicos suficientes para garantizar el Estado del bienestar. Según Pons, los impuestos permiten sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación y las pensiones. En este sentido, ha advertido de que las propuestas de rebajas fiscales del PP y Vox podrían poner en riesgo su financiación.

Asimismo, ha comparado la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según los datos expuestos por los socialistas, durante los gobiernos del PP el fondo pasó de 66.815 millones de euros a unos 5.000 millones, mientras que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se ha recuperado hasta situarse cerca de los 20.000 millones.