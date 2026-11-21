Los candidatos del PP Menorca al Congreso y al Senado, Joan Mesquida y Ramón Sintes, se han reunido con representantes del sector náutico de Menorca para abordar sus principales reivindicaciones y presentar las propuestas que los populares defenderán en materia portuaria de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante el encuentro, Joan Mesquida ha defendido la importancia del sector náutico para la economía de las Illes Balears, destacando su papel como motor de desarrollo, generación de oportunidades y elemento fundamental de la economía azul de un territorio marcado por su condición insular.

El candidato popular ha apostado por un modelo de crecimiento sostenible que combine el desarrollo de la actividad náutica con la conservación y regeneración del entorno marino, sin renunciar a una actividad económica estratégica para las islas.

El reconocimiento de la utilidad pública de los clubes náuticos

Uno de los principales asuntos abordados durante la reunión ha sido la protección de la náutica social y el reconocimiento de la función social, deportiva y económica que desempeñan los clubes náuticos.

Mesquida ha defendido que estas entidades no deben estar sometidas exclusivamente a los principios de libre concurrencia, al considerar que desarrollan una actividad de interés público que debe ser protegida y fomentada.

En este sentido, ha recordado que la Ley 3/2026 del Govern balear ya contempla el reconocimiento de la utilidad pública de estas entidades y prevé mecanismos de adjudicación directa. El PP Menorca plantea trasladar este reconocimiento al ámbito estatal mediante una reforma de la Ley de Puertos que incorpore expresamente esta figura y contribuya a garantizar la continuidad de la náutica social.

Asimismo, los populares han defendido la necesidad de adaptar las exigencias medioambientales a las características de cada instalación portuaria, especialmente en actuaciones como los dragados, de manera que se compatibilice la protección del medio ambiente con el mantenimiento de la actividad náutica.

El PP acusa al Gobierno de paralizar la reforma portuaria

Por otra parte, Mesquida ha criticado la falta de avances del Gobierno de Pedro Sánchez en materia portuaria durante la legislatura. El candidato ha lamentado que el proyecto de ley que contemplaba modificar la Ley de Puertos y la Ley de Navegación Marítima haya permanecido durante dos años paralizado en el Congreso y finalmente haya decaído.

Frente a esta situación, ha asegurado que el trabajo parlamentario realizado anteriormente y las enmiendas presentadas por los populares servirán de base para recuperar las reformas pendientes en la próxima legislatura.