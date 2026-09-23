Menorca busca consolidar nueve meses de temporada turística y reducir el pico del verano

LEER MÁS Formentera en otoño: una escapada perfecta para disfrutar del deporte y la buena mesa

Menorca afronta el reto de consolidar una temporada turística de nueve meses y reducir la fuerte concentración de visitantes durante los meses centrales del verano. Así lo ha explicado en Onda Cero Begoña Mercadal, gerente de la Fundación Foment del Turismo de Menorca, durante la Semana del Turismo de la emisora.

Mercadal asegura que la estrategia de promoción de la isla está dando resultados y que este año se han registrado buenos datos desde mediados de marzo. El objetivo pasa por mantener "una llegada equilibrada de visitantes" durante buena parte del año y no concentrar la actividad únicamente en la temporada alta. Para ello, la conectividad aérea es uno de los principales ejes de trabajo. La isla ha estado conectada este año con 34 aeropuertos nacionales e internacionales, mientras ya se preparan las "nuevas licitaciones del plan de conectividad" para los próximos cuatro años.

El mercado británico continúa siendo estratégico para Menorca. La isla dispone actualmente de conexión directa con Londres durante todo el año, con dos vuelos semanales, y desde la Fundación Foment del Turismo se trabaja con las compañías aéreas para mantener esta ruta durante los próximos cuatro años. La World Travel Market de Londres será también una de las principales citas de promoción, con un acto dirigido a unos 70 periodistas británicos para mostrar la oferta de Menorca más allá del verano.

La estrategia de promoción se extiende también a otros mercados emisores y pone el foco en productos turísticos vinculados a la gastronomía, la cultura, el deporte y el patrimonio. Mercadal ha destacado especialmente la condición de Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como la gastronomía y las actividades que pueden disfrutarse durante los meses de menor actividad turística.

En este sentido, Mercadal anima a visitar la isla también durante el otoño y el invierno, cuando se mantiene una amplia agenda de actividades deportivas, culturales y gastronómicas. Entre ellas, ha citado un fin de semana con diferentes acontecimientos deportivos y la Mostra de Cuina Menorquina, que este año cuenta con 23 restaurantes participantes y, como novedad, con un restaurante de Mallorca que también ofrecerá esta propuesta gastronómica.

Otro de los retos pasa por mantener el equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los residentes. Mercadal reivindica que "el hecho de que toda la isla sea Reserva de la Biosfera ha contribuido a una mayor concienciación sobre la protección del territorio". En este sentido, considera fundamental gestionar y planificar los flujos turísticos para evitar concentraciones excesivas en determinados momentos y lugares.

De cara a 2027, el objetivo está definido: conseguir nueve meses de temporada turística estable y suavizar el acusado pico de actividad del verano, extendiendo progresivamente los flujos de visitantes hacia los extremos de la temporada.