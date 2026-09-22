El Ayuntamiento de Alaior hace balance de la temporada turística y ratifica su apuesta por la desestacionalización

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, ha pasado por los estudios de Onda Cero Menorca en el marco de la semana dedicada al turismo para hacer un balance de la temporada veraniega y abordar los principales retos del municipio. Benejam ha definido los meses estivales como un periodo "intenso, trepidante y muy bonito", marcado por el flujo constante de actividades culturales y la celebración de las festividades locales de Sant Llorenç, Cala en Porter y las fiesta dels Caixers.

Uno de los hitos principales del verano ha sido la gestión y acogida del evento del eclipse en la playa de Son Bou, que reunió a más de 18.000 personas. El alcalde ha calificado la jornada como un "reto organizativo" y un "gran éxito", destacando la labor de coordinación entre el Ayuntamiento, el Consell Insular de Menorca, el Govern balear, la Dirección Insular del Estado y los efectivos de la Policía Local de Alaior. La habilitación de un aparcamiento especial en Torre-Solí y un servicio de autobuses lanzadera gratuitos permitieron la movilidad y fluidez del tráfico sin incidencias destacables.

Durante la entrevista, Benejam ha remarcado el cambio de tendencia de los últimos años, logrando atraer a los visitantes de las zonas costeras e interiores hacia el propio núcleo urbano de Alaior. Este impulso cultural y patrimonial ha tenido puntos clave en la consolidación del LOAC (Lô Arte Contemporáneo) y en la rehabilitación del Convento de San Diego como centro cultural. Según datos aportados por el primer edil, estas infraestructuras atraen anualmente a cerca de 7.000 personas al centro histórico.

En relación al modelo turístico, el alcalde ha señalado la necesidad de priorizar la calidad sobre la cantidad y gestionar adecuadamente los flujos de visitantes. Benejam ha abogado por fortalecer la desestacionalización, dirigiendo la promoción hacia los meses de primavera (marzo, abril, mayo) y otoño (septiembre, octubre, noviembre), atrayendo a un perfil de turista interesado en la cultura, el patrimonio histórico y el medio ambiente.

Por último, se ha confirmado que Alaior volverá a contar con un espacio propio en la próxima Feria Internacional de Turismo (Fitur). Benejam ha subrayado que la presencia en la feria madrileña busca poner en valor la oferta diferenciada del municipio, coordinada de forma alineada con el Consell de Menorca y el Govern de las Illes Balears.