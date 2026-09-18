Es Mercadal ultima los preparativos para acoger una nueva edición de la Fira Arrels

El Recinto Ferial de Es Mercadal se prepara para convertirse en el epicentro de la gastronomía y el producto local de Menorca con la celebración de la Fira Arrels. En una edición que arranca con entrada totalmente gratuita, la consellera insular de Economía, Maria Antònia Taltavull, ha destacado en los micrófonos de Onda Cero Menorca la ilusión de los productores locales y la consolidación de una cita clave para el sector agroalimentario de la isla.

Una de las principales atracciones de este año es la presencia del producto del mar gracias a la participación de las cofradías de pescadores de la isla. El sábado por la tarde se presentará en papel la publicación Cuinons, un recetario en formato físico impulsado por el Consell Insular. Cuenta con la colaboración de Pep Pelfort, Bep Al·lès y las elaboraciones del cocinero Pau Sintes. Tras la intensa calima y calor de ediciones pasadas, la organización ha reforzado las áreas con sombras y cubiertas para asegurar una visita confortable.

Programación de cocina en vivo, talleres y música

Durante todo el fin de semana se sucederán los showcookings y catas gastronómicas dirigidas a poner en valor la cocina autóctona. Además, la programación se complementará con actividades infantiles y actuaciones musicales en directo a cargo de grupos locales como Sis de Ponent, Fet a Mar, Entonats u Orquestra Huracán.

Sorteo para fomentar las compras locales

Para incentivar la actividad económica entre los expositores, la feria recupera el tradicional sorteo de cestas de productos locales. Por cada compra superior a 20 euros en los puestos participantes, los asistentes recibirán un boleto para optar a varios lotes gastronómicos repartidos a lo largo de las dos jornadas.