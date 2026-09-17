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La Policía Nacional interviene tusi y cocaína, ketamina en varios controles en Maó

Un hombre ha sido detenido por un presunto delito de tráfico de drogas tras ser localizado con diferentes cantidades de ketamina

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La Policía Nacional interviene tusi y cocaína, ketamina en varios controles en Maó
La Policía Nacional interviene tusi y cocaína, ketamina en varios controles en Maó | POLICIA

La Policía Nacional ha intervenido diferentes sustancias estupefacientes y ha detenido a una persona durante los dispositivos de prevención desplegados en Maó durante el fin de semana posterior a las fiestas locales.

Los agentes llevaron a cabo diversos controles y servicios preventivos de seguridad ciudadana con el objetivo de prevenir el consumo y el menudeo de drogas en la vía pública tras la celebración de los festejos.

Durante las actuaciones se intervinieron distintas cantidades de tusi, marihuana, cocaína, hachís y ketamina, localizadas en diferentes puntos de la ciudad.

En uno de los controles, los agentes interceptaron a un individuo que llevaba entre sus pertenencias diferentes cantidades de ketamina. Tras comprobar la cantidad y la forma en la que se encontraba distribuida la sustancia, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El detenido fue posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El resto de sustancias fueron localizadas durante los distintos dispositivos y controles de seguridad ciudadana desarrollados a lo largo del fin de semana. En estos casos, los agentes tramitaron las correspondientes propuestas de sanción administrativa por tenencia de drogas en la vía pública.

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