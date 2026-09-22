Jesús Flórez (Grupo Mossa): "El cliente británico no se queja si algo no le gusta, pero no vuelve"

En el marco de la semana del turismo, los estudios de Onda Cero Menorca han recibido a Jesús Flórez, director gerente del Grupo Mossa, para analizar el desarrollo de la temporada turística y los retos del sector en la isla. Flórez, representante de la segunda generación familiar tras la construcción de los emblemáticos apartamentos Hamilton Court y la gestión de Vistamar en Santo Tomás, ha mostrado un perfil optimista respecto al balance del verano y ha destacado las bondades de prolongar la actividad hasta finales de octubre.

Durante la entrevista, el empresario ha abordado la evolución en los canales de comercialización hotelera, marcada por el salto tecnológico a los teléfonos inteligentes y el auge de las agencias B2B y portales directos. No obstante, ha reivindicado la vigencia de la turoperación tradicional como pilar clave para asegurar la conectividad aérea, especialmente en los meses de menor afluencia como abril, mayo u octubre.

En cuanto al perfil de los visitantes, Flórez ha desmitificado la imagen negativa del turista británico, calificándolo de "excepcional" y "extremadamente educado". "Tienen una manera de ser muy particular: si algo no les gusta no te van a montar un follón, pero no repetirán", ha advertido, destacando además la alta fidelidad de este mercado, con familias que llevan décadas regresando a la isla de forma continuada.

Por último, el director del Grupo Mossa ha hecho un llamamiento a mejorar la gestión integral de Menorca, con especial foco en las infraestructuras hídricas. Flórez considera prioritario aprovechar el volumen de aguas depuradas para riego o recarga de acuíferos, así como preservar el equilibrio entre el sector servicios, el primario y el secundario para garantizar la sostenibilidad del modelo menorquín.