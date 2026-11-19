Marc Pons ha defendido este jueves las subidas salariales y la actualización del plus de insularidad como ejemplos de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y proteger a las clases medias. En concreto, ha reivindicado el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas, el incremento del 4,5% de las retribuciones de los empleados públicos para 2027 y la actualización de las indemnizaciones por residencia en las islas menores.

Pons ha contrapuesto estas medidas a lo que considera un modelo político basado en las recortes, la austeridad y los sacrificios, y ha defendido que las tres iniciativas, pese a responder a realidades diferentes, comparten el objetivo de mejorar las condiciones laborales y económicas de la ciudadanía.

El SMI beneficiará a unas 2.000 personas en Menorca

El candidato ha recordado que, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, el salario mínimo habrá pasado de 736 a 1.286 euros mensuales, lo que supone una revalorización acumulada cercana al 75%. En Menorca, ha señalado, la medida beneficiará aproximadamente a 2.000 personas, mientras que en el conjunto de Baleares alcanza a unas 23.300 personas, alrededor del 4,5% de los trabajadores del archipiélago.

Pons ha destacado que el incremento del salario mínimo también repercute en otros salarios, al elevar la base de negociación de los convenios colectivos y favorecer una mejora general de las condiciones laborales.

Asimismo, ha subrayado el impacto de la medida entre mujeres y jóvenes, colectivos que, según ha señalado, son los principales beneficiarios de las subidas del SMI. “Cada subida del salario mínimo es también una política feminista y una política de lucha contra la precariedad juvenil”, ha afirmado.

Un 4,5% más para los empleados públicos

En relación con el incremento del 4,5% de las retribuciones de los empleados públicos previsto para 2027, Pons ha reivindicado el papel de los profesionales que sostienen los servicios públicos.

“Cuando defendemos los salarios de los empleados públicos, defendemos también una sanidad pública de calidad, una educación pública fuerte, unos servicios sociales más eficientes y unas administraciones capaces de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”, ha señalado.