El Instituto Joan Ramis i Ramis de Maó ha puesto en marcha este curso el nuevo proyecto de Bachillerato de Excelencia, una iniciativa impulsada por el Govern balear para ofrecer más oportunidades a los alumnos que quieren ampliar sus conocimientos y mejorar su formación.

Durante una visita al centro, representantes del Partido Popular han defendido la necesidad de reforzar la educación, recuperar el esfuerzo y la responsabilidad académica y mejorar los resultados de los estudiantes. También han criticado el actual modelo educativo estatal y han reclamado un pacto de Estado por la educación que implique a familias, docentes, inspectores y administraciones.

Por su parte, el responsable educativo del Govern ha defendido que la educación requiere gestión y ha destacado los resultados de las medidas aplicadas desde 2023. Según ha explicado, Baleares ha reducido el abandono escolar del 20% al 15% en el curso 2024-2025, gracias, entre otras iniciativas, al aumento de la oferta de Formación Profesional, la incorporación de más orientadores y los planes específicos de tutoría.

En relación con el informe PISA, ha reconocido que los resultados educativos son preocupantes, tanto a nivel nacional como en Baleares, especialmente en Matemáticas, Lectura y Ciencias. Ante esta situación, ha defendido la modificación de los currículos educativos, consensuada con la comunidad educativa, para dar más peso a la lectura, la escritura y los conocimientos básicos, además de aumentar las horas de Matemáticas y lenguas extranjeras en Primaria.

En materia de bienestar emocional, ha recordado la incorporación de psicólogos educativos en los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como la ampliación de estos equipos a los centros de Infantil y Primaria durante este curso.