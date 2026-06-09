El verano en Baleares llegará en 2026 con más calor de lo habitual

El verano en Baleares llegará con más calor de lo habitual y lluvias dentro de la normalidad. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que este martes ha presentado su balance estacional a las puertas del inicio del verano astronómico, que arrancará en apenas doce días.

Según la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, el archipiélago afrontará un trimestre cálido en el que la temperatura media superará los 24 grados. Se esperan jornadas muy calurosas, acompañadas de noches tropicales e incluso tórridas en algunos episodios. En cuanto a las precipitaciones, las previsiones apuntan a valores normales para la época, con unos 92 litros por metro cuadrado en el conjunto de las islas.

Este escenario llega después de una primavera también más cálida de lo habitual. Entre marzo y mayo, la temperatura media en Baleares se situó en 15,8 grados, lo que supone una anomalía positiva de 0,7 grados. Menorca fue la isla más cálida, seguida de Mallorca, y ambas registraron récords históricos en abril en varios puntos, como Es Mercadal y Llucmajor.

Además, el pasado 29 de mayo se alcanzó un hito destacado: el Aeropuerto de Menorca registró casi 30,9 grados, la temperatura máxima diaria más alta en ese mes desde hace 61 años.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En cuanto a las precipitaciones, la primavera se ha comportado dentro de la normalidad, con un ligero incremento del 1 por ciento respecto a los valores habituales, alcanzando los 112 litros por metro cuadrado. Por islas, Formentera ha sido la más lluviosa, seguida de Mallorca e Ibiza.