Más de un centenar de personas se han concentrado este miércoles en la plaza del Olivar de Palma, en una convocatoria de UGT y Comisiones Obreras con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Ambas organizaciones sindicales han reclamado un mayor compromiso de las Administraciones en la lucha contra la violencia machista y han mostrado su preocupación por los discursos abolicionistas de la ultraderecha, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones generales. Desde Comisiones Obreras han recordado que la violencia contra las mujeres no se limita a las agresiones físicas, sino que también se manifiesta a través de la violencia psicológica y económica.

Por ello, consideran fundamental reforzar las políticas de prevención e impulsar medidas educativas, como los cursos de educación afectivo-sexual. Así lo ha explicado Pepa Ramis, secretaria de Igualdad de Comisiones Obreras en Mallorca, quien ha insistido en la necesidad de avanzar en la prevención y combatir los discursos que cuestionan las políticas de igualdad.

Por su parte, UGT y CCOO han denunciado que numerosos ayuntamientos de Baleares no están ejecutando proyectos destinados a la prevención de la violencia de género y al apoyo a las víctimas. Además, las organizaciones sindicales han reclamado a las Administraciones un mayor control para garantizar que las empresas dispongan de Planes de Igualdad.

La denuncia la ha realizado María José Cordero, secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT en Baleares, que ha puesto el foco en la necesidad de garantizar que los recursos destinados a combatir la violencia machista lleguen a quienes los necesitan.

Por otro lado, el movimiento feminista volverá a salir a la calle esta tarde en Palma con dos convocatorias diferenciadas. La primera manifestación, organizada por la Coordinadora Transfeminista, partirá a las 18.30 horas desde la plaza de España. A continuación, a las 19.00 horas, el Moviment Feminista iniciará su movilización desde la plaza del Tub.