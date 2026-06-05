Puerto Portals, el único puerto deportivo de Baleares con las banderas de calidad y sostenibilidad turística

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente en Onda Cero, Puerto Portals ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno marino a través de su movimiento Blue Marina, una iniciativa que busca impulsar un modelo más responsable dentro del sector náutico y turístico de Baleares, que fue galardonada con el Premio Onda Cero Mallorca de Medio Ambiente.

Además, Puerto Portals ha recogido este jueves las Banderas Q de Calidad Turística y S de Sostenibilidad Turística, unas distinciones otorgadas por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), que reconocen la excelencia en la gestión, la calidad de los servicios y el compromiso de los destinos e instalaciones turísticas con criterios sostenibles. Puerto Portals se convierte así en el único puerto deportivo de Baleares que obtiene esta doble certificación.

Así lo ha explicado el director general de Puerto Portals, Álvaro Irala, durante una entrevista en 'Illes Balears en la Onda', en la que ha hecho balance de la tercera edición del Blue Marina Forum. El encuentro reunió a representantes de instituciones, fundaciones, asociaciones y profesionales vinculados al mar para debatir sobre los retos y oportunidades de la transición sostenible. Irala ha destacado que el foro se ha consolidado como un espacio de reflexión y colaboración del que surgen acciones concretas para mejorar la gestión ambiental del puerto. “Todos remamos en el mismo sentido y las conclusiones que salen de este encuentro son siempre muy positivas”, ha señalado.

La sostenibilidad, un factor cada vez más decisivo

El director general de Puerto Portals considera que la sostenibilidad se ha convertido en un elemento diferenciador para los destinos turísticos y las infraestructuras náuticas. Según ha explicado, los usuarios valoran cada vez más las políticas ambientales y las certificaciones que acreditan buenas prácticas en esta materia. “Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro entorno porque nuestro campo de actuación es el mar, el litoral y la costa”, ha afirmado Irala, quien ha defendido la necesidad de integrar la sostenibilidad en todas las áreas de actividad del puerto.

Educación ambiental y participación social

Uno de los pilares del movimiento Blue Marina es la concienciación ciudadana. Puerto Portals organiza de forma periódica talleres, campañas de limpieza de playas y fondos marinos, así como actividades divulgativas dirigidas tanto a adultos como a niños.

La Escuela de Vela del puerto desempeña un papel fundamental en esta estrategia. Cada año pasan por sus instalaciones entre 3.000 y 4.000 alumnos que reciben formación específica sobre protección del medio ambiente, reducción de residuos y respeto por los ecosistemas marinos. Además, el puerto trabaja para ampliar progresivamente el alcance de estas acciones, involucrando no solo a su plantilla, sino también a los establecimientos comerciales, tripulaciones, empresas colaboradoras y comunidades residenciales del entorno.

Reducción del consumo de agua y energía

Entre las medidas más destacadas impulsadas por Puerto Portals figuran las orientadas a la eficiencia energética y la gestión sostenible de los recursos hídricos. Según ha explicado Irala, durante el último año el puerto ha logrado reducir un 4% su consumo energético gracias a la sustitución de luminarias por tecnología LED y la renovación de equipos por sistemas más eficientes.

En materia de agua, los resultados han sido aún más significativos. El puerto consiguió reducir en un trimestre un 40% el consumo de agua procedente de la red, gracias a la incorporación de vegetación autóctona de menor demanda hídrica, la instalación de plantas desaladoras, la reutilización de aguas en nuevos edificios y la recogida de aguas pluviales para riego.

Innovación para regenerar el ecosistema marino

Puerto Portals también desarrolla proyectos innovadores para favorecer la biodiversidad marina. Entre ellos destaca la instalación de diez ecostructuras fabricadas con carbonato cálcico que se colocan bajo el agua para facilitar el desarrollo de algas, microorganismos y fauna marina.

Estas estructuras son monitorizadas periódicamente y, según ha indicado Irala, están contribuyendo a mejorar la calidad del agua y a crear nuevos microhábitats que favorecen la regeneración del ecosistema. Asimismo, el puerto mantiene colaboraciones con entidades especializadas en conservación marina para promover actividades de divulgación y sensibilización ambiental.

Un legado para las futuras generaciones

De cara al futuro, el director general de Puerto Portals ha defendido la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta para garantizar la conservación del entorno natural de las islas. “Si cada persona tuviera la conciencia de dejar en la Tierra más de lo que le quita, conseguiríamos un entorno de muchísima más calidad”, ha señalado.

Con iniciativas como Blue Marina, Puerto Portals aspira a consolidar un modelo de gestión que combine actividad económica, educación ambiental y protección de los recursos naturales, con el objetivo de preservar el mar Mediterráneo para las generaciones futuras.