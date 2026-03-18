Prohens reivindica el sector turístico balear desde República Dominicana: "Es mejor gestionar el éxito que el fracaso"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado la industria turística de Baleares y su apuesta por un modelo sostenible desde República Dominicana, donde se encuentra de viaje institucional. Prohens ha participado este martes en el foro 'Mujeres de impacto', celebrado en un hotel de la capital dominicana, Santo Domingo, en el que ha abogado por la transformación del turismo hacia la sostenibilidad y la apuesta por el crecimiento en valor antes que en volumen.

Durante su intervención, la presidenta autonómica ha considerado que "es una suerte ser un destino turístico" y que este sea el principal motor económico de un territorio. "Porque el turismo es crecimiento económico, son oportunidades, son puestos de trabajo, pero también es la industria de la felicidad", ha subrayado.

En una región como Baleares que roza los 19 millones de turistas al año, ha defendido, "el reto es gestionar el éxito para que el turismo sea sostenible en el tiempo, para poder seguir viviendo del turismo, para que el éxito turístico se traduzca en bienestar de los residentes y en mejorar la experiencia de los visitantes".

"La palabra clave en todo esto es la sostenibilidad, el turismo regenerativo y respetuoso con las comunidades locales, la cultura y el patrimonio. Siempre lo digo, es mejor gestionar el éxito que no el fracaso", ha incidido. En esa línea, ha defendido la necesidad de crecer en valor antes que en volumen, dado que lo contrario es "insostenible medioambiental y socialmente" y genera "tensiones entre turistas y residentes que hay que tomarse muy en serio".

"Es insostenible seguir acumulando cada año récords de llegadas de turistas, especialmente en los meses que para nosotros son temporada alta. El reto es alargar la temporada, tener una temporada cada vez más larga. Esto significa más establecimientos hoteleros abiertos, pero también más puestos de trabajo estables durante todo el año y conseguir un mayor beneficio en el destino", ha dicho.

Otros temas que Prohens ha abordado durante el foro han sido el papel de las mujeres en el sector turístico, las mejoras asociadas al nuevo convenio de hostelería de Baleares, la importancia de la colaboración público-privada, la necesidad de disponer de datos objetivos a la hora de tomar decisiones, la conciliación entre la vida laboral y profesional o la lucha contra el alquiler turístico ilegal.