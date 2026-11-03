Prohens plantea ampliar la conectividad aérea en Menorca y Eivissa para alargar la temporada turística

De este modo se ha pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su presencia en la World Travel Market (WTM) de Londres, donde este martes se ha reunido con representes del grupo turístico TUI y ha presentado el proyecto del Ejecutivo autonómico.

Preguntada acerca de si Baleares tiene "demasiada" conectividad aérea, en contraposición con las demandas de Canarias, Prohens ha considerado que en el archipiélago mediterráneo esta es "muy desigual entre islas".

"En el caso de Menorca y Eivissa la conectividad todavía es muy estacional y es uno de los hándicaps que dificulta la posibilidad de alargar la temporada y la promoción de la temporada media y baja, que ya es un hecho en Mallorca", ha argumentado.

La posibilidad de ampliar la conectividad aérea en ambas islas "es lo que trasladan tanto desde el sector como desde los diferentes consells insulares" y, por lo tanto, "lo que promociona el Govern".

"Una temporada más larga significa más meses de trabajo, más estabilidad laboral, más seguridad para los trabajadores y para las pequeñas empresas. Una temporada más larga, sin picos de crecimiento en temporada alta sino mejor repartidos en los meses de temporada media, es la estrategia en las que estamos todos de acuerdo", ha subrayado la líder autonómico.

Esta es una cuestión de la que todavía no ha hablado con ninguna compañía aérea, ha reconocido Prohens. No obstante, ha asegurado que, en la reunión con TUI, los responsables de la compañía se han "comprometido" a mantener más encuentros para estudiar la manera de "alinearse con esta estrategia".

Todo esto, ha puntualizado, no quiere decir que este planteamiento no sea compatible con la demanda de la cogestión aeroportuaria y el rechazo a la estrategia de Aena para ampliar el número de viajeros que pasan por los aeropuertos de Baleares. "Mientras todos estamos de acuerdo en que el éxito ya no se puede medir en récords de llegadas de turistas anuales, Aena tiene un plan para llegar a los 50 millones. Eso no es de recibo", ha criticado.

ALARGAS LAS ESTANCIAS REDUCE LA SATURACIÓN

La presidenta del Govern ha sostenido que la posibilidad de alargar las estancias es algo "importante" porque permitiría reducir las situaciones de "congestión o saturación".

"Hace años teníamos unas estancias más largas, de una semana, y ahora vemos que la tendencia es de estancias más cortas. Por eso siempre digo que no hay que contar el número de turistas que llegan, sino los datos en su conjunto. Si no estamos haciendo trampas cuando hablamos, por ejemplo, de los 20 millones de turistas", ha dicho.

La manera de conseguir este objetivo, ha considerado, "sin duda pasa por la colaboración público-privada". "Es imprescindible que se pueda incentivar y fomentar de alguna manera estas estancias por parte del sector privado y que haya una oferta cultural, deportiva y de experiencias que nos hacen únicos que haga que los que nos visitan permanezcan más tiempo en el territorio", ha indicado.

Preguntada acerca de si los elevados precios o las temperaturas extremas pueden ser impedimentos para llevar a cabo estas políticas, Prohens ha considerado que no. En el primer caso, ha esgrimido, "sería un error volver al discurso de competir en precio"; en el segundo, es una realidad que "se nota en toda Europa" y a la que no se puede atribuir una caída de los visitantes.

EL SECTOR "INTERIORIZA" SU ESTRATEGIA

Prohens, además, ha celebrado que el sector turístico tanto local como internacional haya "interiorizado y hecho suya" la estrategia del Govern, lo que demuestra que hay una "alineación" entre el sector público y el privado.

"He tenido una reunión con TUI, uno de los principales turoperadores, y han hecho suyo el mensaje y la estrategia de que no se puede seguir creciendo, que no se puede venir a las ferias a promocionar Baleares con el objetivo de atraer al mayor número de turistas y que tampoco se puede promocionar la temporada alta", ha dicho la presidenta.

Después de "tres años de venir a estas ferias con una promoción de fuera de temporada, con el objetivo de alargarla y de atraer un turismo que se integre mejor", es una "satisfacción turoperadores, a su parecer, han asimilado sus estrategias.

Además, Prohens ha destacado la importancia de analizar la influencia de la inteligencia artificial en el mercado turístico y ha considerado que asistir a ferias como la WTM permite diferenciarse "en un mundo cada vez más competitivo y en el que los clientes hacen su propio viaje a través de los algoritmos".

LA CULTURA PARA DESESTACIONALIZAR

Este mismo martes, Prohens, junto al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, también ha presentado el proyecto 'Transformación del modelo, contención turística y cultura' en el ágora del stand de Baleares.

Ante los medios internacionales y representantes del sector, la presidenta ha destacado la "consolidación" del cambio de modelo turístico iniciado en esta legislatura, así como el posicionamiento de la cultura como eje central para desestacionalizar la llegada de visitantes.

La apuesta por diversificar la oferta mediante contenidos culturales, deportivos y patrimoniales, ha asegurado, está dando resultados "contundentes" en la redistribución de los flujos. De hecho, la temporada baja 2025-2026 se ha cerrado como la mejor de la historia en el archipiélago, alcanzando la cifra récord de 1,956 millones de turistas.

En este "avance" hacia la desestacionalización, el mercado británico ha jugado un papel "determinante" por su incremento en los meses fríos. Entre noviembre y marzo pasados, las islas recibieron a 150.281 visitantes del Reino Unido, lo que representa un crecimiento del +22,7% respecto al invierno anterior y un +65,9% desde 2022.

Bauzá ha incidido en el impacto social de estos datos, subrayando que aplanar la curva estival significa extender los contratos de miles de trabajadores, garantizar salarios estables en invierno y devolver la vitalidad a los municipios fuera de los meses de verano.

LA "EFECTIVIDAD" DE LA CONTENCIÓN

Tanto la presidenta como el conseller han detallado que los indicadores de la temporada estival de 2026 "confirman la efectividad" de la política de contención fijada por el Govern.

Por ejemplo, han expuesto, durante junio, julio y agosto la llegada de turistas internacionales a BalearEs registró una variación del +1,1% (8,95 millones). En el mes de julio, el incremento fue de un +0,2%, anotando una bajada del -0,5% en Mallorca.

Mientras el número de turistas acumulado hasta agosto creció un +1,89%, el gasto total ascendió a 18.290,87 millones de euros (+5,40 %), triplicando el ritmo del volumen de llegadas. En el mercado del Reino Unido, el gasto acumulado se situó en 3.493,62 millones (+7,94%) y el gasto diario por persona escaló en agosto a los 220,46 euro (+13,97%).

Prohens ha puesto en valor algunas de sus políticas como la prohibición de nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, el impulso de la lucha contra la oferta ilegal, el establecimiento de un nuevo tope a la llegada de cruceros o los avances en la regulación de vehículos.