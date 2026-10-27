POLÍTICA

Prohens insiste en que no aplicará la "receta fracasada" de topar los alquileres: ¿"Por qué no preguntan a Ada Colau?"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en que no declarará Baleares zona tensionada para limitar el precio de la vivienda al considerarla una "receta fracasada" y ha defendido la necesidad de construir más viviendas.

Europa Press

Palma |

Prohens estalla contra Aena por los 36 millones de pasajeros en Palma y reivindica su “contención” turística
Prohens estalla contra Aena por los 36 millones de pasajeros en Palma y reivindica su “contención” turística | Europa Press

"¿Por qué no pregunta a Ada Colau? Que dijo que había dejado su piso porque no lo puede pagar, en Barcelona, con las recetas fracasadas que ustedes, por un complejo de inferioridad que nunca entenderé, quiere llevar a Baleares", ha dicho Prohens al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Durante el pleno de este martes, la líder del Ejecutivo ha reivindicado su política de vivienda, subrayando que actualmente hay más de 10.000 viviendas en diferentes fases que "son para la gente de aquí".

"Trabajamos para dar respuesta a todos aquellos que ustedes dejaron tirados durante ocho años", ha defendido, refiriéndose a las rentas medias, a las familias y a los jóvenes.

Igualmente, ha rechazado la propuesta de los ecosoberanistas de declarar una moratoria de suelo urbanizable, argumentando que "provocaría que hubiera menos oferta sin tocar la demanda".

Por su parte, Apesteguia ha criticado que las medidas fiscales anunciadas por Prohens en materia de vivienda "solo son para la gente rica que puede comprar una casa, a la que el Govern ayuda". En este sentido, ha sostenido que "nadie" puede comprar una vivienda en Mallorca.

Sobre las viviendas en construcción a las que se ha referido la presidenta, el ecosoberanista ha reclamado "cuándo llegarán", señalando que la ciudadanía necesita medidas inmediatas para poder afrontar el coste de la vivienda.

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