Prohens, sobre la imputación de Zapatero: "Caerán todos, uno por uno, por el daño que están haciendo a España"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este martes en relación a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que el rescate de la aerolínea Plus Ultra lo aprobó el Consejo Ministros y ha avanzado que "tiempo al tiempo, caerán todos, uno por uno, y pagarán por el daño que están haciendo a España y a los españoles".

La líder del Ejecutivo se ha referido a la cuestión en su respuesta al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, a quien, ha reconocido, "hoy se lo persona todo, porque está en shock".

Prohens se ha referido a la cuestión al final de su réplica, por lo que el socialista no ha tenido oportunidad de responder. Negueruela ha pedido la palabra por alusiones, pero el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, no se la ha otorgado.

PRECIO DE LA VIVIENDA

En su pregunta del control, el portavoz socialista ha criticado lo que ha considerado el fracaso del programa de alquiler seguro y ha acusado al Govern de "financiar a los grandes fondos que están echando a los vecinos de los barrios".

La presidenta del Govern, por su parte, ha respondido calificando igualmente como "fracaso" la propuesta del anterior Govern de expropiar viviendas a grandes tenedores.

Prohens ha lamentado el "ridículo espantoso" de Negueruela y ha reiterado que el objetivo del Ejecutivo siempre es sacar vivienda vacía al mercado, "venga de donde venga", mientras el Congreso mantiene bloqueada la ley antiokupación.