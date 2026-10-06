Prohens cree que los desahucios son "lamentables" pero culpa al Gobierno: "Instrumentalizan el dolor de cualquiera"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que los desahucios son "lamentables" pero ha culpado al Gobierno central de "permitirlos" con sus leyes.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le haya preguntado acerca de "quién tiene más derechos, si los ciudadanos o los fondos buitre".

El socialista ha pedido a Prohens que contestara mirando a Pilar López, una vecina de Palma que ha denunciado que fue desahuciada por un fondo buitre del piso en el que vivía desde el año 2012 y que le ha obligado a pasar el verano viviendo en su coche.

"Usted dijo que los fondos buitre no influyen en Baleares, pero me gustaría que mirara a la izquierda y se lo dijera a Pilar. Estuvo 40 años trabajando en hostelería para que ahora usted le diga que su desahucio no tiene nada que ver con los fondos buitre, aunque no ha movido un dedo. No tiene empatía con ella y elige a los fondos buitre, se sienta con ellos y pacta con ellos. Pero nunca se sentará con sus víctimas", ha dicho Negueruela.

"Los desahucios son lamentables y se producen porque sus leyes así lo permiten. Usted habla de fondos buitre porque quedan muy bien e instrumentalizan el dolor de cualquier persona porque no tienen vergüenza", ha contestado Prohens.

Al finalizar el intercambio dialéctico, que el socialista ha interrumpido en varias ocasiones --"mírala, mírala", le gritaba a Prohens--, la presidenta se ha acercado a la bancada del público, donde se encontraba Pilar López.

Ambas se han dado un abrazo y la escena ha generado cierto revuelo, con un diputado socialista que intentaba llevársela consigo --así se lo había pedido Pilar, insistía-- y la bancada 'popular' reprochándole su actitud.

Finalmente, la mujer, quien ya ofreció su testimonio en el pleno del Ayuntamiento de Palma, ha salido del salón de plenos llorando y se ha ido del edificio acompañada de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca.