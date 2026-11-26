El Govern balear reconoce que existe una "preocupación profunda" por la situación del buque de 128 metros de eslora que ha volcado este jueves a unas 19 millas al noroeste de Ibiza. Aunque el barco permanece semihundido y a flote, un escenario más favorable que el que se temía inicialmente, las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de que se produzca un vertido contaminante o un nuevo colapso de la estructura. Así lo ha explicado en una entrevista en exclusiva en el programa 'Illes Balears en la Onda' de Onda Cero el director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, quien ha advertido de que el barco se encuentra en una posición para la que no está diseñado y presenta una importante "inestabilidad".

"Desde el primer momento tenemos preocupación y ocupación en poder tener un dispositivo preparado para cualquiera de los escenarios", ha señalado Gárriz, que ha añadido que existe una "incertidumbre grande" ante la evolución del siniestro. El responsable de Emergencias ha reconocido que "el escenario actual es más positivo que el que se contemplaba durante la noche". Inicialmente, las previsiones apuntaban a que el barco se había hundido por completo hasta unos mil metros de profundidad. Sin embargo, las condiciones de mala mar y la escasa visibilidad dificultaron la valoración inicial y, finalmente, se ha confirmado que permanece flotando, lo que permite intervenir sobre él desde la superficie.

Uno de los principales motivos de inquietud es que se trata de un buque dedicado al transporte de mercancías peligrosas, con posibles consecuencias tanto para la seguridad de las personas como para el medio ambiente. Gárriz ha insistido en que las autoridades trabajan con todos los escenarios posibles, incluida una eventual fuga de sustancias contaminantes. Además, ha advertido de que la estructura "podría sufrir daños" o llegar a colapsar en cualquier momento, lo que complicaría todavía más la situación.

El comité de asesoramiento ha analizado los distintos escenarios junto a organismos con competencias científicas y técnicas para evaluar los riesgos y preparar la respuesta necesaria. La dirección del operativo corresponde actualmente a la autoridad marítima, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, mientras que el puesto de mando está establecido en Valencia. Los medios de Salvamento Marítimo desplegados en la zona cuentan con capacidades para controlar posibles episodios de contaminación y vertidos. No obstante, la prioridad inmediata es "conseguir mantener el buque a flote".

El director general de Emergencias ha explicado que "Salvamento Marítimo prevé desplegar un equipo propio de buceadores". Paralelamente, el armador y su compañía aseguradora deberán presentar un plan de salvamento que tendrá que ser aprobado por la autoridad marítima. Las tareas de reflotamiento y estabilización no serán sencillas. El buque está prácticamente volcado, con la cubierta orientada hacia el mar, y se encuentra en mar abierto, unas circunstancias que dificultan considerablemente los trabajos y aumentan la inestabilidad para los equipos que intervienen.

El accidente se ha saldado, por el momento, con un tripulante fallecido. Las circunstancias que provocaron el vuelco del barco continúan bajo investigación. Gárriz ha confirmado que el capitán marítimo de Ibiza deberá tomar declaración al capitán del buque para esclarecer lo sucedido. También interviene la Policía Judicial de la Guardia Civil. Por ahora, la única certeza es que "algún tipo de fallo provocó que la embarcación perdiera la estabilidad y terminara volcando". Las causas concretas todavía no se han determinado.

Mientras tanto, el Govern balear mantiene activa una célula de seguimiento permanente desde el centro de coordinación de emergencias de Palma y espera establecer un enlace directo con el centro de coordinación del operativo en Valencia para disponer de información de primera mano y participar en las labores de coordinación.