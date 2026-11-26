El accidente del buque que ha volcado entre Valencia e Ibiza mantiene la preocupación por sus posibles consecuencias medioambientales. Aunque el barco no está hundido, sino que permanece con la quilla al sol y todavía visible desde la superficie, la posibilidad de que se produzcan vertidos sigue sobre la mesa. Francisco del Pozo, responsable de combustibles fósiles de Greenpeace, ha advertido en una entrevista en Onda Cero de que el combustible que transporta puede generar una contaminación especialmente complicada de contener.

Según la información que maneja este experto, el buque no lleva petróleo crudo ni gas, sino combustibles líquidos refinados, posiblemente diésel marino. Una circunstancia que, a su juicio, no elimina el riesgo: «No tenemos un riesgo de vertidos tipo Prestige, es decir, no lleva petróleo, pero sí podemos tener vertidos ligeros, que son, por otro lado, mucho más difíciles de parar».

Del Pozo explica que este tipo de combustible tiene un comportamiento diferente al del crudo: se dispersa en el agua, parte puede evaporarse y otra parte permanecer en las primeras capas del mar. Además, las barreras convencionales pueden no resultar efectivas, especialmente con el temporal. «Que no sea un chapapote como tal no quiere decir que no sea preocupante», ha señalado.

El responsable de Greenpeace considera que, aunque el buque parece estable y no se aprecia que haya perdido toda la carga, un barco volcado puede sufrir fugas a través de sus sistemas de seguridad. De hecho, durante la entrevista se ha referido a las pequeñas manchas de combustible detectadas en el mar y comunicadas por el director general de Emergencias del Govern, Pablo Gárriz.

Trasladar la carga, una operación complicada

La prioridad, según Del Pozo, es intentar trasladar el combustible que permanezca en los tanques a otro buque. Sin embargo, hacerlo con la embarcación boca abajo y en alta mar resulta especialmente difícil. La alternativa pasaría por llevarla a una zona más resguardada y trabajar con buzos, mangueras y bombas para extraer la carga, manteniendo entretanto el barco a flote y estable.

El experto advierte de que la tramontana y el estado de la mar dificultan las operaciones y apunta a que la intervención podría prolongarse durante varios días. Del Pozo también ha recordado que España refina y transporta combustibles para otros mercados, una actividad que, según Greenpeace, conlleva riesgos asociados al tráfico marítimo. En este caso, el barco procedía de la refinería de Algeciras y se dirigía a Barcelona.

Las posibles consecuencias de un vertido afectarían, ha advertido, a la fauna y la flora marinas, la pesca, el turismo e incluso las desaladoras. Mientras tanto, el Plan Nacional ante posibles episodios de contaminación medioambiental permanece activado y la Generalitat Valenciana ha declarado la preemergencia de su plan territorial.