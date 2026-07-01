La presión humana en Baleares bate un nuevo récord con 1,64 millones de personas en abril

El Índice de Presión Humana (IPH) en Baleares ha batido un nuevo récord con 1,64 millones de personas en el archipiélago en abril, un 0,13% más que el cuarto mes de 2025 y 2.080 personas más, según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat) consultados por Europa Press.

Según los datos del Ibestat, el mayor nivel de presión humana de abril de 2026 se registró el día 30. El IPH mínimo, por su parte, fue de 1,54 millones de personas en el conjunto del archipiélago, un 9,4% más.

La media de abril fue de 1,58 millones de personas, lo que representa una subida del 096% o, lo que es lo mismo, de 14.961 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 30 de abril, con 1,25 millones. En Menorca el día de más presión fue también el 30 con 134.595 personas; en Eivissa fue el 26 de abril, con 239.150 personas, y en Formentera, de nuevo el día 30, con 20.163 personas.