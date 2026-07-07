Posidònia, el primer satélite balear, ya está en órbita y aportará datos de territorio, emergencias y cambio climático.

Posidònia, el primer satélite balear de un proyecto desarrollado por la empresa Open Cosmos y cofinanciado por el Govern mediante fondos europeos, ya está en órbita, y proporcionará datos estratégicos para mejorar la gestión del territorio, la respuesta ante emergencias, el seguimiento del cambio climático y la toma de decisiones basada en datos.

El satélite ha sido lanzado con éxito a bordo del cohete Falcon 9 en la misión Transporter-17 de SpaceX. En este mismo lanzamiento también se ha puesto en órbita otro satélite de la compañía, el satélite griego Hyperion GR-1. El despegue, realizado desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, se ha celebrado según lo previsto, a las 09.10 horas del 7 de julio (hora española).

El lanzamiento de Posidònia supone un doble avance estratégico ya que, por un lado, coloca por primera vez a las Islas en el mapa de la tecnología espacial, y por otro, integra al archipiélago en una infraestructura global de nueva generación diseñada para transformar el acceso a datos de observación de la Tierra.

"Posidònia representa mucho más que un avance tecnológico. Es la demostración de que las Islas pueden liderar proyectos de alto valor añadido vinculados a la nueva economía, generando conocimiento e impulsando sectores intensivos en tecnología", ha afirmado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Govern de convertir las Islas en un polo de innovación de referencia en el Mediterráneo, capaz de atraer inversión y desarrollar proyectos con impacto internacional. El proyecto fue presentado en enero de 2025 y, desde entonces, el Govern ha acompañado todas las fases de su desarrollo. En febrero de 2025, la presidenta del Govern, Marga Prohens, conjuntamente con el CEO y fundador de Open Cosmos, Rafel Jordà, inició la cuenta atrás del lanzamiento.

Por último, en mayo de este año, el vicepresidente Costa visitó las instalaciones de Open Cosmos en el ParcBit para comprobar el estado final del satélite antes de su traslado al centro de lanzamiento.

La información que proporcionará Posidònia permitirá disponer de nuevas herramientas para mejorar la gestión pública. Los datos obtenidos contribuirán al seguimiento del cambio climático, la protección del medio ambiente, la gestión de emergencias, la planificación de infraestructuras y el análisis de los flujos turísticos, facilitando una toma de decisiones más eficiente, sostenible y basada en evidencias.

Este proyecto también refuerza el posicionamiento de las Islas en el sector aeroespacial europeo y consolida el ParcBit como un entorno atractivo para empresas tecnológicas de alto nivel. La implantación de Open Cosmos en Baleares y el desarrollo de Posidònia evidencian que la colaboración entre administración, empresa y centros de conocimiento es capaz de generar proyectos transformadores con proyección internacional.

Posidònia pasa a formar parte del despliegue inicial de la Open Constellation 1.0, una constelación de satélites de observación de la Tierra de nueva generación que permitirá obtener información útil sobre la Tierra en menos de cuatro horas y, en situaciones de emergencia, en apenas 30 minutos, mientras que antes la información operativa solía facilitarse en un plazo de 48 horas o incluso días. Esta capacidad supone un salto cualitativo respecto a los sistemas tradicionales y permitirá mejorar significativamente la gestión y respuesta ante situaciones críticas.

La nueva constelación también está aumentando considerablemente la cantidad de datos que puede recopilar, ya que, una vez completada, será capaz de capturar hasta tres millones de kilómetros cuadrados de datos de observación de la Tierra al día, con capacidad para realizar múltiples pasadas diarias.

El CEO y fundador de Open Cosmos, Rafel Jordà, ha afirmado que el lanzamiento de Posidònia marca un hito clave ya que no solo supone la puesta en órbita del primer satélite de Baleares, sino también uno de los primeros pasos en el despliegue de la Open Constellation 1.0.

Jordà ha añadido que esta nueva infraestructura permitirá acceder a información crítica de forma mucho más rápida y mejorar la capacidad de respuesta ante desafíos relacionados con el cambio climático. "Gracias a Posidònia, Baleares podrán gestionar mejor su territorio y el impacto del turismo, así como responder con mayor rapidez ante riesgos como incendios o inundaciones", ha añadido.

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado que el lanzamiento de Posidònia supone "un hito histórico que demuestra el firme compromiso del Govern con la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada".