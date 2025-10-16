Policías nacionales y guardias civiles reclaman al Gobierno más medios para atender la llegada de pateras a Baleares

LEER MÁS El número de jóvenes que cobran la renta de emancipación en Baleares disminuye un 15% en dos años

Una decena de policías nacionales y guardias civiles se han concentrado en Palma para reclamar al Gobierno más medios para atender la llegada de personas migrantes en patera a Baleares. La concentración, convocada por diferentes sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, ha comenzado sobre las 12.00 horas de este miércoles frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma.

Allí han permanecido durante cerca de media hora sosteniendo una lona en la que se podía leer '¡Abandono institucional! La Policía Nacional y la Guardia Civil se desangran por la incesante llegada de inmigración irregular en patera. Exigimos el aumento de las plantillas y unas infraestructuras adecuadas'.

Los agentes han protestado por la falta de efectivos y la "grave situación de abandono institucional" que, a su parecer, padecen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el archipiélago. Especialmente, han expresado los portavoces de los diferentes sindicatos y asociaciones en declaraciones a los medios de comunicación, por la falta de medios para dar respuesta a la llegada de migrantes en patera, que en lo que va de año superan ya los 6.000.

A la concentración han acudido una decena de representantes de los sindicatos policiales SUP, Jupol, CEP y UFP y de las asociaciones de la Guardia Civil AUGC, AEGC y Jucil. Han estado acompañados por el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern y exportavoz del SUP en Baleares, Manuel Pavón, y las diputadas del PP en Parlament Marga Durán y Marta Pereira.

FALTAN AGENTES POR EL ALTO COSTE DE LA VIDA

Según han indicado los convocantes en un comunicado, el detonante de la movilización han sido las palabras del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, acerca del "sustancial" incremento de efectivos en las Islas. Rodríguez, durante su comparecencia el pasado martes en la Comisión Mixta sobre Insularidad, informó de un incremento neto de 79 policías nacionales respecto al año 2024 y de un aumento de 120 guardias civiles en total. También puso en valor los agentes enviados por el Gobierno a Baleares para reforzar los meses de verano.

Además, achacó que la falta de medios en ambos cuerpos a los recortes aprobados expresidente del Gobierno Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, que supusieron "la pérdida de más de 14.470 agentes" en el conjunto de España. Los representantes sindicales y asociativos han rechazado lo que han considerado un "discurso triunfalista" y han advertido de que la realidad sobre el terreno es muy diferente.

Los policías y guardias civiles en Baleares, han sostenido, "siguen haciendo más con menos" y soportan "una sobrecarga de trabajo que no se corresponde con los recursos humanos ni materiales disponibles". El "supuesto" aumento de plantillas, han proseguido, "es insuficiente y meramente coyuntural" dado que muchos de los nuevos efectivos son agentes en práctica o recién incorporados y "apenas permanecen un año antes de solicitar su traslado" por el alto coste de la vida, la falta de vivienda asequible o los problemas derivados de la insularidad.

Las organizaciones sindicales han cifrado el déficit real en unos 800 agentes, 300 en la Policía Nacional y 500 en la Guardia Civil. Es por ello que han reclamado la creación de tres nuevos grupos de la Unidad de Prevención y Reacción y un refuerzo inmediato de las áreas de Extranjería y Policía Científica, con al menos 40 agentes adicionales por isla.

"No buscamos la confrontación, sino soluciones. Queremos mejores condiciones para quienes garantizan la seguridad y un compromiso político serio. Aumentar las plantillas en toda España no es reforzar Baleares", han señalado los sindicatos y asociaciones profesionales.