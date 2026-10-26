Podemos se suma a la coalición Ara Més-Front Ampli y Lucía Muñoz irá de 'número tres' al Congreso por Baleares

Podemos ha llegado a un acuerdo para sumarse a la coalición Ara Més-Front Ampli y su coordinadora en Baleares, Lucía Muñoz, irá de 'número tres' en la lista al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El acuerdo, anunciado la tarde de este domingo por la propia Muñoz en sus redes sociales, llega una semana después de que las negociaciones entre ambas partes no dieran sus frutos y dejaran a los morados fuera de la coalición.

Con él, los partidos de la izquierda alternativa de Baleares ha conseguido materializar su intención de concurrir a las elecciones generales bajo una "papeleta única".

"Podemos y Ara Més hemos llegado a un acuerdo para las generales Pactamos con ERC, el partido de Rufián, cooperar y no competir. Esta colaboración es realidad en nuestra casa. Querida Carmen Gomila, mucha fuerza. Tu suerte será la nuestra", ha escrito la también regidora en el Ayuntamiento de Palma en X.

De este modo, Muñoz, a quien hace apenas tres días Podemos anunció como su candidata al Congreso por Baleares, ocupará en calidad de independiente el tercer puesto de la lista de la coalición Ara Més-Front Ampli. De ella forman parte MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa, Esquerra Unida, Sumar, Recortes Cero y Progreso en Verde.

La lista estará encabezada por la coordinadora de Ara Més, Carme Gomila, y el segundo puesto corresponderá a un candidato que saldrá de los partidos miembros del Frente Amplio, Esquerra Unida o Sumar, que todavía no se han decidido por un nombre.

Las negociaciones con Podemos para reconducir la situación y buscarles encaje en la candidatura, según han detallado a Europa Press fuentes conocedoras de las mismas, comenzaron desde el momento en el que quedaron fuera de la coalición y se han extendido hasta casi el último momento, dado que este lunes finaliza el plazo para registrar las listas ante la Junta Electoral.

Ara Més, en un comunicado, ha explicado que el acuerdo se enmarca en una línea de colaboración abierta con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) "basada en el respeto a la autonomía política y la identidad de las diferentes organizaciones y en la voluntad de buscar espacios de cooperación en lugar de competición electoral".

Esta "voluntad de entendimiento" se ha concretado también en Baleares, donde "las particularidades políticas y territoriales han hecho necesario encontrar una formula propia y respetuosa con la realidad de cada una de las organizaciones implicadas".

"Todas las fuerzas hemos entendido que Baleares tiene una realidad política y territorial particular que requiere diálogo, generosidad y capacidad para llegar a acuerdos", ha dicho Gomila, quien el pasado lunes ya aseguró que estaban buscando las vías de materializar este acuerdo.

La candidata de Ara Més ha considerado que este entendimiento "demuestra que es posible construir espacios de cooperación desde el respeto a la autonomía y la identidad de cada organización sin renunciar a los proyectos políticos propios".