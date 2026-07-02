El paro baja en junio en Baleares un 4,11% y el número de desempleados se sitúa en los 23.707

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 100 personas en junio en Baleares en relación al mes anterior (+0,42%) y bajó en 1.015 personas en relación al sexto mes del año pasado (-4,11%) y se sitúa en los 23.707 parados, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En junio, los sectores con más parados son Servicios (16.789 con 135 menos que en mayo), Construcción (2.990 con 97 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (273 y 12 menos) e Industria (1.112 y 2 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 23.707 desempleados registrados en junio, 13.468 son mujeres y 10.239, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.378 personas de los cuales 1.333 son hombres y 1.045 son mujeres.

En el sexto mes del año, el paro entre los extranjeros en Baleares se situó en 4.995 personas tras subir un 3,87% respecto a mayo y un 5,18% en comparación con el año anterior.

En junio se registraron 54.006 contratos en Baleares, un 19,79% más que el año anterior. De todos ellos, 39.973 fueron contratos indefinidos (+20,8%) y 14.033, contratos temporales (+16,8% más).

El número de demandantes de empleo se situó en junio en Baleares en 52.312, de los cuales 22.131 figuran como ocupados.