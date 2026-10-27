El paro baja en 10.000 personas en el tercer trimestre en Baleares y se crean 26.900 empleos

El paro bajó en 10.000 personas en el tercer trimestre en Baleares hasta los 34.400 desempleados, un 22,5% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada del tercer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 4,63%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2007. En el tercer trimestre se crearon en Baleares 26.900 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 708.700 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 743.100 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 17.000 personas (+2,34%).

En el último año el paro se ha reducido en 6.800 personas (-16,5%) en Baleares y se han creado 36.200 empleos (+5,4%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 29.400 personas (+4,1%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino bajó en 10.900 mujeres (-39,6%), frente a un retroceso del paro masculino de 900 parados (-5,3%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 16.600 y la tasa de paro femenino en el 4,71% . Por su parte, 17.800 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 4,57%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Baleares se redujo en 2.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 10,31%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 26.500 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 6.300 asalariados.

Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 610.600 personas, de los que 538.100 tenían contrato indefinido (el 88,13%) y 72.500, temporal (el 11,87%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en Baleares fue mayor en el sector privado, que generó 23.000 puestos de trabajo, un 4,01% más, hasta un total de 596.600 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 3.900 nuevos empleos, un 3,60% más más que en el trimestre anterior hasta 112.100 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 31.200 personas en el tercer trimestre (+5,10%) en la comunidad hasta los 642.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 4.300 (-6,13%), hasta sumar 65.800 personas.

Por sectores, el paro bajó entre los buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 7.100 menos (-33,97%); Servicios, 4.200 menos (-20,19%), mientras que se incrementó en Industria, 1.100 más (+220%); Construcción, 300 más (+14,29%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunitat Valenciana (+31.000), Madrid (+21.100) y Galicia (+19.400) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Castilla y León y Canarias en donde menos, con retrocesos de 10.000, 7.200 y un 4.300, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+38.100), Baleares (+26.900) y Galicia (+21.400) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Andalucía y Aragón en el lado contrario, con 49.200, 24.900 y un 4.400 empleos menos, respectivamente.