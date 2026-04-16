El Pacto por la Sostenibilidad debate las posibles medidas con el objetivo de aprobarlas "próximamente"

El Pacto por la Sostenibilidad, impulsado por el Govern, está debatiendo las posibles medidas de forma interna en la Mesa de Diálogo Social, con el objetivo de aprobarlas "próximamente". Un anuncio que podría llegar antes de que empiece la temporada alta en Baleares. Así ha respondido a las preguntas de Onda Cero este jueves la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en la inauguración del Congreso de Empleo, Sostenibilidad y Turismo, organizado por la entidad de la Fundación ONCE, Inserta Empleo, en el Palacio de Congresos de Palma.

Cabrer también ha insistido en la necesidad de conseguir la inserción laboral de las personas con discapacidad en un territorio como Baleares, donde la mano de obra es uno de los principales desafíos. A pesar del avance en los últimos años, "aún queda mucho por hacer para garantizar la inclusión real de estas personas en el mercado laboral", en palabras de Carolin Vera, directora de Inserta Empleo de la Fundación ONCE en Baleares.

Declaraciones de Carolin Vera durante la primera jornada del Congreso de Empleo, Sostenibilidad y Turismo, en Palma, que continuará este viernes con la asistencia de representantes institucionales, empresas del sector turístico, entidades sociales y expertos.