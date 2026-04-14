Carolin Vera (Inserta Empleo de Fundación ONCE): “¿Por qué no ser pioneros en accesibilidad en Baleares?”

Baleares podría ser "pionera en accesibilidad" y dar ejemplo. Es el guante que lanzan desde la Fundación ONCE donde trabajan con personas con discapacidad diversa y cuya entidad Inserta Empleo organiza este jueves y viernes un congreso sobre empleo y sostenibilidad en el Palacio de Congresos de Palma.

Lo ha explicado en los micrófonos de Onda Cero la directora de Inserta Empleo de la Fundación ONCE en Baleares, Carolin Vera, porque contratar a personas con discapacidad conlleva múltiples ventajas en tiempos de déficit de personal y falta de compromiso.

La entidad de la Fundación ONCE denominada Inserta Empleo organiza este jueves y viernes en el Palacio de Congresos de Palma el Congreso de Empleo, Sostenibilidad y Turismo, con cofinanciación europea, que pretende reunir a grandes expertos y empresarios que puedan crear perfiles de empleo accesibles. Baleares puede y debe dar ejemplo, en palabras de Vera, y la participación en el congreso puede aclarar dudas de empresarios que aún dudan de la efectividad de la inserción laboral de personas con discapacidad.

El empleo inclusivo será uno de los asuntos que abordará el congreso porque, según la directora de Inserta Empleo de la Fundación ONCE en las islas, "si una empresa es inclusiva, tendrá clientes más inclusivos". Las dos jornadas reunirán a representantes institucionales, empresas del sector turístico, entidades sociales y expertos, con el objetivo de analizar el presente y el futuro del turismo desde una perspectiva económica, social y medioambiental, y de reforzar el papel del empleo inclusivo como ejes estratégicos del sector.

También habrá un taller sobre tecnología hotelera útil que abordará el papel de la IA en la automatización y la accesibilidad en la experiencia del cliente. El congreso analizará los nuevos perfiles profesionales y competencias que demanda el sector en Baleares, qué talento se está empezando a demandar y cuál va a faltar en los próximos años, con una mirada práctica a esos perfiles emergentes, a las competencias más valoradas y a cómo preparar equipos para la transformación del sector turístico que está en marcha.

Vera ha defendido que el congreso nace en “un momento clave” para el sector turístico y para repensar su futuro. “No se trata de ver cómo podemos crecer, sino de crecer mejor, crecer con más calidad”, ha señalado, subrayando la necesidad de reunir a empresas, administraciones y entidades para avanzar hacia un turismo “más sostenible y más inclusivo”.

La responsable de Inserta Empleo ha explicado que el trabajo de la fundación se centra en intermediar entre empresas y personas con discapacidad, no solo visual, para facilitar su acceso al empleo. “Trabajamos para ofrecer el mejor ajuste posible entre las capacidades que tiene la persona y el puesto de trabajo que ofrecen las empresas”, ha afirmado, recordando que el colectivo incluye discapacidades físicas, sensoriales, orgánicas, psíquicas, intelectuales y psicosociales.

Sobre la accesibilidad, Vera ha lanzado un mensaje claro: “Imagínate la accesibilidad no solo es un término que vaya ligado a la discapacidad”, ha dicho, insistiendo en que debe entenderse como algo universal. En ese sentido, ha apuntado que Baleares puede aspirar a convertirse en “un modelo nacional e incluso internacional” en inclusión laboral dentro del turismo.