Detenido un menor de 16 años tras intentar robar a punta de pistola el coche de una mujer junto al Instituto de Bendinat

Un menor de 16 años ha sido detenido este viernes por la Policía Local de Calvià tras intentar, presuntamente a punta de pistola, robar el coche de una mujer en las inmediaciones del Instituto de Bendinat, según ha podido saber ONDA CERO.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana, en plena entrada al centro educativo, cuando el joven, alumno del propio instituto, habría abandonado las instalaciones para dirigirse hacia una mujer que se encontraba en el exterior y encañonarla con un arma con el objetivo de sustraerle el vehículo.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que el arma utilizada por el menor ha resultado ser simulada, aunque en un primer momento generó una gran alarma entre los presentes debido a la aparente peligrosidad de la situación.

La rápida intervención de un agente de la Policía Local que se encontraba regulando el tráfico en la zona resultó clave para evitar que el suceso fuera a más. El policía se percató de lo que estaba ocurriendo y logró retener al menor poco después del intento de robo.

Según las mismas fuentes, el joven se encontraba “fuera de sí” en el momento de los hechos, lo que obligó a actuar con rapidez para garantizar la seguridad tanto de la víctima como del entorno escolar.

El menor ha sido finalmente detenido y la investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido.

Este grave incidente ha causado una gran conmoción entre familias y vecinos de la zona, al producirse junto a un centro educativo y a una hora de gran afluencia de alumnos y padres.