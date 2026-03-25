La operación contra el terrorismo yihadista deja un detenido en Palma y otros dos más en Marruecos

Una operación contra el terrorismo yihadista desarrollada por la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos se ha saldado este miércoles con un detenido en Palma y otras dos personas más arrestadas en Tánger acusados de formar parte de una célula que financiaba el terrorismo y planeaba cometer un atentado.

La operación hispano-marroquí ha permitido desmantelar una presunta célula terrorista afiliada a la organización terrorista Daesh (Estado Islámico) formada por tres sospechosos que operaban en Marruecos y en España, según un comunicado de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) recogido por la agencia estatal marroquí MAP.

En concreto, han sido arrestados este miércoles de forma simultánea dos individuos en Tánger, al norte de Marruecos, y una tercera persona en la ciudad española de Mallorca, este último considerado el jefe de la presunta célula terrorista.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que la operación se ha desarrollado en España bajo la dirección de la Audiencia Nacional, coordinando el dispositivo desplegado de agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información.

Las fuerzas de seguridad marroquíes han indicado que los dos miembros de la célula detenidos en Marruecos estarían implicados en la financiación y el apoyo logístico de combatientes terroristas activos en el seno de las ramas de la organización Daesh en la región del Sahel subsahariano y en Somalia.

Por su parte, al presunto jefe de esta célula arrestado en Mallorca lo vinculan con la planificación para la "ejecución de un atentado terrorista en España siguiendo el modo operativo del terrorismo individual".

La operación de la DGST marroquí y la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional se enmarca en el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad para neutralizar los riesgos ligados a la amenaza terrorista y desmantelar las redes y organizaciones extremistas que amenazan la seguridad de ambos países.

Las autoridades marroquíes han destacado que desde 2014 esta colaboración antiterrorista ha permitido desmantelar más de 30 células terroristas.