La artista gaditana Niña Pastori regresa a Mallorca el próximo viernes, 4 de diciembre, para actuar en el Trui Teatre de Palma. Lo hará con 'Color Fania', su nuevo proyecto musical, un homenaje al mítico sello Fania Records y al universo de la salsa que Pastori ha llevado a su propio terreno, sin perder sus raíces flamencas. En una entrevista en Onda Cero Mallorca, la cantante ha reivindicado la conexión entre ambos géneros y, después de más de tres décadas de trayectoria, ha asegurado que mantiene intactas las ganas de seguir disfrutando de la música y de los escenarios.

«El flamenco y la salsa somos como primos hermanos», ha explicado Niña Pastori, que encuentra numerosas similitudes entre dos estilos que, a primera vista, pueden parecer muy diferentes. Para la artista, comparten «la forma de expresar» y esa combinación de ritmos alegres con letras cargadas de melancolía. Una conexión que ya había explorado en trabajos anteriores, como 'Joyas prestadas' y 'Ámame como soy', y que ahora vuelve a desarrollar en 'Color Fania'.

La cantante ha explicado que su inquietud por experimentar con otros sonidos nace de su propia relación con la música: «Al final, cuando te gusta lo que haces y admiras la música, surgen cosas bonitas». Una profesión que vive con pasión y que le permite estar continuamente escuchando, compartiendo experiencias con otros artistas y buscando nuevas formas de expresión.

Pese a una carrera que comenzó siendo apenas una niña y que ha estado marcada por una evolución constante, Niña Pastori asegura que conserva intacta la ilusión de sus comienzos. «Me subo al escenario con las mismas ganas, con las ganas de pasármelo bien, de disfrutar con mi público, con mi gente», ha afirmado.

Preguntada por si hay alguna etapa o trabajo de su trayectoria que dejaría atrás, la artista ha sido clara: no cambiaría nada. Considera que todos sus discos y experiencias han contribuido a situarla donde está hoy. Y tampoco quiere ponerse límites de cara al futuro: «La música es muy amplia, hay muchos estilos y esto va cambiando. A mí me gusta lo nuevo y no me horroriza nada».

Una invitación a disfrutar de la música en Mallorca

Niña Pastori ha invitado a sus seguidores de Mallorca y del resto de las islas a acompañarla en su próxima cita en Palma. «Volveré muchas veces si Dios quiere y si el público me lo permite», ha asegurado, antes de animar al público a disfrutar de un concierto que llega en un momento especial del año.

La artista actuará el 4 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Trui Teatre de Palma, donde presentará las canciones de 'Color Fania' y compartirá con el público una nueva etapa de su recorrido musical. Una cita para reencontrarse con una de las voces más reconocibles del panorama musical español.