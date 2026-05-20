El narcotraficante detenido en Son Banya fue arrestado en octubre por un accidente mortal en Palma

El narcotraficante detenido este martes en Son Banya ya fue arrestado el pasado mes de octubre por supuestamente haber provocado un accidente en el que murió un hombre y huir, también en las inmediaciones del poblado, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y ha publicado este miércoles el diario 'Última Hora'.

El hombre volvió a ser detenido este lunes por la Policía Nacional por supuestamente traficar con cocaína y marihuana en el poblado de Son Banya (Palma) después de haber realizado varios disparos al aire con un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas de este martes, cuando agentes del Grupo de Estupefacientes se encontraban en las proximidades del poblado y escucharon varios disparos con un arma de fuego.

Tras ello, solicitaron refuerzos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y se dirigieron hacia el interior de Son Banya para tratar de localizar al autor de los tiros.

Fue entonces cuando observaron a un hombre que entraba y salía de una de las casetas que se usan habitualmente como punto de venta de sustancias estupefacientes.

Cuando el sospechoso vio a los policías, se subió a un vehículo y circuló a gran velocidad por las calles del poblado con la intención de eludirles.

En un momento de la persecución lanzó un objeto de plástico por la ventana. Los agentes lo recuperaron y descubrieron que se trataba de un táper en cuyo interior había una pistola, dos cargadores y un cañón envuelto en plástico.

En el vehículo, además, encontraron más de 2.100 euros en efectivo y varios casquillos detonados.

Los policías también inspeccionaron el interior de la caseta de la cual el sospechoso había salido huyendo, donde encontraron una catana, diversas cantidades de marihuana y cocaína y más de 240 euros en efectivo.

ACCIDENTE MORTAL

El detenido este martes sería el principal sospechoso de un accidente ocurrido el pasado mes de octubre cerca de Son Banya. El presunto narcotraficante sería la persona que conducía el vehículo que invadió el carril contrario y chocó contra el del fallecido, en un tramo de la carretera que une el centro comercial Fan con Mercapalma.

Cabe recordar que al ahora arrestado, en aquel momento se presentó en las dependencias de la Policía Local de Palma junto a su abogada, aunque se acogió a su derecho a no declarar.

La Policía Local lo tenía identificado después de que el copiloto del coche huido, herido también en el siniestro, fuera localizado por los agentes tras pedir una ambulancia desde el barrio del Molinar.