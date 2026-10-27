Menú desde 15 euros y nuevas facilidades de aparcamiento: así se adapta Ca'n Pelut al nuevo paseo marítimo de Palma

El restaurante de Roberto Vidal, que roza los 50 años de historia en Palma, incorpora recetas inspiradas en sus viajes gastronómicos, prepara una nueva fórmula de aparcamiento gratuito y ofrece cuatro menús para grupos y eventos de empresa. Así es Ca'n Pelut, uno de los establecimientos más populares del Paseo Marítimo de Palma.

Ca'n Pelut afronta una nueva etapa sin renunciar a la esencia que lo ha convertido en uno de los establecimientos más conocidos del Paseo Marítimo de Palma. Con casi cinco décadas de trayectoria, el establecimiento dirigido por Roberto Vidal apuesta por renovar su carta, acercar la gastronomía italiana a los clientes con propuestas para compartir y ofrecer alternativas que faciliten las visitas, en un momento marcado por los cambios en el paseo marítimo y las dificultades para aparcar.

La innovación forma parte de la filosofía de Vidal, que aprovecha sus viajes para descubrir recetas y combinaciones que después prueba con su equipo antes de incorporarlas a la carta. Entre las novedades destaca una fondue de cinco quesos cubierta con masa de pizza, que los comensales rompen para sumergirla en el queso fundido. También se han incorporado una pasta rellena de espinacas con mayonesa de gambas, pesto y pistacho; un risotto con osobuco que se termina delante del cliente, y una hamburguesa de casi 190 gramos elaborada con masa de pizza en lugar del pan convencional, acompañada de cebolla caramelizada, provolone y scamorza.

El restaurante también busca combinar la tradición italiana con el producto local. Vidal trabaja en una versión propia de la ensalada payesa inspirada en la panzanella italiana, una receta sencilla que pone el acento en la calidad de los ingredientes.

Un menú del día desde 15 euros

Para adaptarse al bolsillo de los clientes sin renunciar a la calidad, Ca'n Pelut ofrece entre semana un menú flexible. El plato principal cuesta 15 euros; por 20 euros se puede añadir un entrante, y por 24 euros se incluye también el postre. La propuesta permite escoger entre cinco opciones de entrante y distintos platos principales, con una receta especial que cambia cada semana.

El establecimiento trabaja, además, en nuevas facilidades para quienes se desplazan en coche. Actualmente, ofrece una aportación de tres euros por carrera a los clientes que acuden en taxi y presentan el justificante del trayecto. Vidal prevé poner en marcha próximamente dos horas de aparcamiento gratuito mediante un sistema de escaneo del código del estacionamiento, una iniciativa pensada para facilitar las comidas en el restaurante.

Preparados para las comidas de empresa

Con la mirada puesta en las próximas fiestas navideñas, Ca'n Pelut ha ampliado su web con un apartado específico para grupos y eventos. Este año ofrece cuatro tipos de menús, con opciones que permiten contratar únicamente la comida o elegir distintos paquetes con bebidas incluidas, adaptándose a las necesidades de cada grupo.

Roberto Vidal reconoce en esta entrevista ofrecida a Onda Cero que la temporada de 2026 ha sido de trabajo, aunque el restaurante ha registrado un aumento de los pedidos para llevar. Su apuesta sigue siendo la experiencia en sala: disfrutar de la comida, la compañía y el ambiente. Una combinación con la que Ca'n Pelut quiere seguir sorprendiendo a sus clientes después de casi 50 años en el Paseo Marítimo de Palma.