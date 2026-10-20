Manuela Cañadas recuerda a Marga Prohens que las medidas aprobadas son "gracias a Vox" y lamenta los "reproches"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha recordado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que la mayoría de medidas impulsadas durante la legislatura se han aprobado gracias a Vox y que "muchas de ellas" fueron solicitadas por su partido, sobre todo en materia fiscal.

En la rueda de prensa posterior a la primera sesión del Debate de Política General, la portavoz ha considerado "injustos e inciertos" los reproches que a su parecer ha hecho Prohens a su partido y a los que responderán este miércoles en el pleno. Sobre las medidas fiscales anunciadas por Prohens, Cañadas ha considerado que la eliminación de impuestos en la compra de vivienda a menores de 36 años no debería tener este límite de edad.

Igualmente, ha asegurado que "sorprende" que el PP sea capaz de pactar medidas con todos los grupos parlamentarios. "Nosotros entendemos que somos un socio natural y habría que preguntarle si ellos nos consideran así o no también a la hora de los presupuestos", ha añadido. En esta línea, ha afirmado que su formación "estará a la altura" en la futura negociación de los presupuestos autonómicos y que pondrá como condicionantes, en primer lugar, el cumplimiento de los pactos anteriores.

"Pero no creo que nos vayamos a meter en jardines para poner un impedimento para algo que pueda ser bueno para los ciudadanos de Baleares y, sobre todo, para el resto de España", ha subrayado.