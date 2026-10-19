TEMPORAL

La dana deja 83,4 l/m² en Vila y 53,2 en Lluc en las últimas 24 horas

La Aemet ha activado la alerta amarilla en la tarde de este 19 de octubre, aunque la madrugada del martes pueden volver las lluvias torrenciales.

Agencias

Illes Balears |

Inundaciones en Calvià tras el paso de la dana 'Adam'
Inundaciones en Calvià tras el paso de la dana 'Adam' | Ayuntamiento de Calvià

Las lluvias intensas caídas en Baleares por efecto de la dana Adam han dejado registros significativos de precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas de hasta 83,4 l/m² en Ibiza (hasta las 14.20 horas), 75,9 l/m² en el aeropuerto de Ibiza (hasta las 14.30 h)y 53,2 l/m² en Lluc, en el municipio mallorquín de Escorca (hasta las 14.20 h).

También destacan los 53 l/m² en Sant Elm, en Andratx, en las últimas 24 horas (hasta la 14.20 h), 45 l/m² en Es Capdellà (Calvià (hasta las 13 h) y 43 l/m² en Binissalem (hasta las 14 h), 42,7 l/m² en el aeropuerto de Mahón, 42,4 l/m² en Santa Maria del Camí, 39,2 l/m² en el puerto de Palma y 36,4 l/m² en la UIB.

De los diez puntos de España con más precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas, cuatro están en Baleares: Ibiza, es Codolar, Lluc y Sant Elm. También está siendo un día ventoso en Baleares, con rachas de 86 km/h en el Puerto de Sóller, de 82 km/h en Cabrera, 67 km/h en Formentera y 63 km/h en el aeropuerto de Ibiza.

El centro territorial de Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que las tormentas se van desplazando hacia el Noreste y dejan Mallorca. Hasta esta noche no se espera que vuelvan a formarse de nuevo borrascas, aunque la Aemet advierte de una madrugada "inestable".

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