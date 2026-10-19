La Aemet mantiene el aviso naranja en Baleares hasta el mediodía

La Agencia Estatal de Meteorología hoy prevé para Mallorca cielo cubierto con chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, ocasionalmente torrenciales y persistentes, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos con algunos chubascos y tormentas ocasionales. Por ello, la Aemet ha rebajado el aviso rojo esta madrugada a naranja, aunque lo ha extendido a todas las islas de Baleares. En el caso de Mallorca, a partir del mediodía la alerta por lluvias y tormentas pasará a amarilla.

Para este lunes, 19 de octubre, la Aemet prevé temperaturas con pocos cambios o en ascenso, con mínimas de 14 y máximas de 25 grados. El viento soplará entre flojo y moderado de componente este con intervalos de fuerte de madrugada, tendiendo a mediodía a componente sur.

Según el servicio de Emergencias del 112 de Illes Balears, las precipitaciones acumuladas en 24 horas hasta las 8 horas de este lunes por la dana Adam en Baleares suman máximas de 123 l/m² en Formentera, 122 l/m² en el aeropuerto de Ibiza, 34 l/m² en los municipios mallorquines de Campos y Ses Salines y 5 l/m² en el aeropuerto de Menorca.

Según los datos publicados por la Aemet, el temporal solo ha dejado lluvias copiosas en Formentera y en Ibiza, donde, además del aeropuerto, se han medido precipitaciones significativas en Sant Joan de Labritja (97 l/m²), la capital de la isla (68 l/m²) y Sant Antoni de Portmany (59 l/m²).

En Mallorca, pese a que la previsión auguraba lluvias de gran intensidad durante la pasada madrugada, las precipitaciones han quedado muy por debajo de lo esperado, con los citados máximos en Campos y Ses Salines (34 l/m²), y cantidades menores en Santanyí (28 l/m²) y Portocolom (24 l/m²).

En Menorca, la dana no ha tenido apenas impacto, aunque entre las 7 y las 9 horas de este lunes la Aemet decretó para la isla una alerta naranja que se ha rebajado a amarilla. En Formentera e Ibiza hasta las 15 horas y en Mallorca hasta mediodía sí se mantiene el aviso por riesgo de nivel naranja ante la posibilidad de precipitaciones de hasta 50 l/m² en una hora.