Jordi Sevilla en Onda Cero Mallorca: «La solución al problema de la vivienda es construir pisos rápidamente»

LEER MÁS Jordi Sevilla protagonizará el XX Encuentro de Empresarios en Positivo de Onda Cero y CaixaBank

«El problema de la vivienda es que no hay pisos suficientes, ni públicos ni privados». Así resume el economista y exministro socialista Jordi Sevilla uno de los principales problemas sociales y económicos de España, durante una entrevista en el programa 'Más de uno Mallorca', de Onda Cero.

Para Sevilla, la respuesta pasa fundamentalmente por construir más viviendas y hacerlo con rapidez. El economista plantea que el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos acuerden un plan extraordinario que permita aumentar la oferta en un plazo de dos años. «Puede que no sea la única medida, pero desde luego es la principal», afirma.

El exministro considera que la falta de acceso a la vivienda se ha convertido en «uno de los grandes dramas» del país, especialmente para los jóvenes, que afrontan empleos precarios, salarios bajos y dificultades para emanciparse. A su juicio, el problema va más allá de los desahucios, que califica como «el 1% del problema de la vivienda».

Baleares, entre el turismo y la falta de vivienda

La situación se agrava en comunidades como Baleares, donde la insularidad y las limitaciones del territorio dificultan ampliar la oferta residencial. Sevilla considera que hay que revisar los planteamientos urbanísticos y encontrar fórmulas que permitan responder a las necesidades de vivienda.

«No se puede estar a la vez apostando por el turismo y no tener viviendas para incluso la gente que va a trabajar ahí», advierte. El economista recuerda las dificultades que sufren muchos trabajadores del sector turístico para encontrar alojamiento, especialmente durante la temporada alta.

En su opinión, hay dos caminos: reducir la presión turística que genera demanda de vivienda o proporcionar alojamiento a quienes llegan a las islas para trabajar. También alerta de que determinadas intervenciones sobre el mercado inmobiliario pueden provocar el efecto contrario al deseado y reducir todavía más el número de pisos disponibles.

Sevilla critica, además, la escasa construcción de vivienda pública en España respecto a la media europea y considera que las promesas electorales no se han traducido en suficientes resultados.

Jordi Sevilla, este miércoles en Palma

Estas reflexiones forman parte del análisis económico y político que Jordi Sevilla abordará este miércoles, 21 de octubre, en el XX Encuentro de Empresarios en Positivo METAFUTURO IMPULSA, el foro económico y empresarial organizado por Onda Cero y CaixaBank.

El economista y exministro ofrecerá la conferencia «Momento España» en el Auditorium de Palma, en una jornada que comenzará a las 10:30 horas e incluirá intervenciones, una mesa redonda y un espacio de encuentro entre representantes empresariales e institucionales.

La cita cuenta con la colaboración institucional de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern de las Illes Balears, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, además del apoyo de Ilia ETL Global, CAEB, ASIMA y el Auditorium de Palma. La asistencia es gratuita, previa obtención de invitación en la web del Auditorium de Palma.