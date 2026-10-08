Jordi Sevilla protagonizará el XX Encuentro de Empresarios en Positivo de Onda Cero y CaixaBank

Los Encuentros de Empresarios en Positivo METAFUTURO IMPULSA, el foro económico y empresarial de Onda Cero y CaixaBank, regresan a Mallorca con una cita muy especial. El próximo miércoles 21 de octubre, el Auditòrium de Palma acogerá, a partir de las 10:30 horas, el vigésimo encuentro de este foro, que reunirá a representantes del tejido empresarial e institucional de las islas.

El protagonista de esta edición será el economista y exministro Jordi Sevilla, que ofrecerá la conferencia “Momento España”, en la que analizará la situación económica actual del país y los principales retos a los que se enfrenta España en un escenario marcado por los cambios y la incertidumbre.

El encuentro será también una oportunidad para poner en común diferentes perspectivas sobre la economía y la empresa y para abordar, junto a representantes de empresas e instituciones, las claves del momento económico actual y los desafíos que tendrá que afrontar el tejido productivo en los próximos años, sin olvidar el adelanto electoral del 29 de noviembre.

Una cita para compartir ideas y mirar al futuro

El XX Encuentro de Empresarios en Positivo METAFUTURO IMPULSA está especialmente dirigido a empresarios y emprendedores, y pretende convertirse, una vez más, en un punto de encuentro para compartir experiencias, generar debate y buscar nuevas oportunidades.

La cita cuenta con la colaboración institucional de la Conselleria d’Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma, y con el apoyo de ÍLIA ETL GLOBAL, CAEB, ASIMA y Auditòrium de Palma.

Invitaciones gratuitas, previa inscripción

El acceso será con invitación y estará limitado al aforo disponible. Las invitaciones serán gestionadas directamente por Onda Cero, CaixaBank y las entidades colaboradoras. Los empresarios y emprendedores interesados en asistir pueden trasladar su solicitud a comercialmallorca@ondacero.es, indicando nombre, apellidos, empresa y correo electrónico.

Esta nueva edición de Empresarios en Positivo METAFUTURO IMPULSA pondrá a Mallorca en el centro del debate económico y permitirá escuchar de primera mano a Jordi Sevilla, además de compartir ideas sobre el presente y el futuro de la economía española.