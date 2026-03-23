El jurado declara culpable a los dos acusados de la muerte de la bebé arrojada a un contenedor en Mallorca

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares ha declarado culpable a los dos acusados de la muerte de la bebé que en noviembre de 2023 fue arrojada a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca), la madre y el tío de la recién nacida.

Los nueve miembros del jurado, tras un tiempo de deliberación, han determinado por unanimidad que ambos son penalmente responsables del fallecimiento de la bebé y, por lo tanto, que deben ser condenados por ello.

Ambos se enfrentan a penas de prisión permanente revisable por un delito asesinato, dado que la Fiscalía sostiene que cuando arrojaron a la recién nacida al contenedor tenían "intención de quitársela de en medio" y "sabían que si la dejaban ahí iba a morir".

La tía de la bebé, quien también se ha sentado en el banquillo de los acusados, ha sido declarada culpable, también por unanimidad, del delito de omisión del deber de socorro que se le imputa.

Según el veredicto, la principal acusada se puso de parto en un coche y tras dar a luz el neonato vivo acordó con su cuñado arrojarlo a un contenedor de basura el 3 de noviembre de 2023 en Porto Cristo.

Los miembros del jurado han considerado probado que estos dos acusados, conscientes de que la bebé estaba viva, acordaron tirarla al contenedor sin pedir ningún tipo de asistencia médica. "Querían causar la muerte de la criatura", han manifestado.

Sobre la hermana de la acusada, el jurado ha declarado probado que la mujer era consciente del peligro al que estaba expuesta la bebé, "desamparada y en peligro manifiesto y grave", y que "pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de terceros, no la auxilió".

En este sentido, ha destacado que nada le impedía llamar a una ambulancia o a la Policía. El jurado no se ha mostrado favorable al indulto ni a la suspensión de las penas.

Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal ha solicitado para la madre y el tío la pena de prisión permanente revisable y, para la tía, una pena de un año de multa con cuota diaria de 15 euros.

Los abogados de los dos primeros acusados no han podido plantear ninguna pena alternativa, mientras que el de la tercera procesada ha solicitado para su defendida la pena mínima.

La magistrada presidenta del Tribunal dictará sentencia los próximos días. No obstante, ante la no comparecencia este domingo en la Audiencia de la principal acusada, la jueza ha ordenado su busca y captura.

Por otra parte, el Tribunal también ha celebrado la vista prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pedida por la Fiscalía para el tío de la víctima y la magistrada ha acordado su ingreso en prisión.

Así, tras notificarle personalmente la decisión, ha sido conducido al centro penitenciario por agentes de la Policía Nacional.