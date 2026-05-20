Deudero rechaza priorizar a residentes en la EMT: “No solventaría el problema de saturación”

LEER MÁS El Govern estudiará fórmulas para garantizar a residentes el acceso a las líneas de transporte público más demandadas

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero, se ha mostrado escéptico ante la propuesta del Govern balear de estudiar fórmulas para priorizar a los residentes en determinadas líneas de transporte público saturadas. En una entrevista en el programa 'Más de Uno Mallorca', Deudero ha asegurado que, al menos en el caso de la EMT de Palma, esta medida “no solventaría para nada la situación del día a día”, ya que el 82% de los usuarios del servicio son residentes.

El responsable de Movilidad ha explicado que las situaciones de saturación en Palma responden principalmente al fuerte incremento de pasajeros registrado en los últimos años, con un aumento del 55% de usuarios y más de 65 millones de viajeros anuales. Según ha señalado, buena parte de la presión en líneas hacia zonas turísticas corresponde en realidad a trabajadores residentes que se desplazan a hoteles y áreas de servicios, especialmente en horas punta. “El turista se nota más visualmente, pero no es el grueso de la saturación”, ha afirmado.

Deudero también ha puesto en duda la viabilidad jurídica y práctica de restringir o limitar el acceso de visitantes al transporte público. En este sentido, ha recordado que Baleares forma parte de la Unión Europea y que “el ciudadano de Baleares que va a Bruselas debe considerarse en casa, igual que el belga cuando viene a Palma”. Por ello, ha defendido que no se puede “reclamar fondos europeos y al mismo tiempo rechazar al residente comunitario”.

El regidor ha matizado además que el Partido Popular no ha planteado “hacer una discriminación” contra turistas o ciudadanos europeos, sino estudiar posibles medidas de apoyo a los residentes. En cualquier caso, ha insistido en que la prioridad debe centrarse en reforzar el servicio con más autobuses y conductores. De hecho, ha avanzado que la EMT incorporará en los próximos días 23 nuevos autobuses eléctricos dentro de un lote total de 68 vehículos destinados a modernizar y ampliar la flota municipal.