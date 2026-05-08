El Govern estudiará fórmulas para garantizar a residentes el acceso a las líneas de transporte público más demandadas

El Govern balear estudiará fórmulas legalmente viables que permitan garantizar el acceso de los residentes a determinadas líneas y frecuencias de transporte público donde los residentes en las Islas pueden tener dificultades.

En la Conferencia de Presidentes celebrada en Formentera, Prohens ha explicado que, pese a los esfuerzos realizados desde el Govern, el Consorcio del Transporte de Mallorca --que ha invertido 150 millones de euros en la ampliación de líneas y frecuencias del bus TIB en Mallorca-- así como por parte de los Consells, se ha logrado mejorar servicios de transporte público, aunque se han detectado líneas y frecuencias concretas con una presión especial que puede generar incomodidades para los residentes.

Por ello, la presidenta ha anunciado este acuerdo alcanzado con los presidentes y con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad para estudiar fórmulas legalmente viables que permitan garantizar el acceso de los residentes a estas líneas y frecuencias donde puede haber mayores dificultades.

"Las políticas que lleva a cabo el Govern y las diferentes instituciones siempre priorizan a los residentes. Si hay un problema con una determinada línea, lo primero es ser consciente y no mirar a otro lado", ha dicho Prohens.

SOBRE COSTAS

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterado en Formentera que el Govern prevé aprobar antes de este verano el proyecto de ley balear de costas para proteger infraestructuras y edificaciones tradicionales del litoral balear dentro del ámbito competencial autonómico.

Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de modificar el Reglamento estatal de costas. Este ha sido uno de los asuntos abordados en la Conferencia de Presidentes celebrada en Formentera. Prohens ha señalado que los dirigentes insulares han abordado la situación de la vivienda en las diferentes Islas y las previsiones de la temporada turística.

La Conferencia de Presidentes ha concluido con el compromiso de mantener la coordinación institucional entre el Govern y los Consells para afrontar conjuntamente los principales retos sociales y económicos de las Islas.