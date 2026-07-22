El juez deja en libertad al conductor ebrio que mató a un turista en Capdepera tras alegar que se quedó dormido

El conductor ebrio que el pasado domingo atropelló mortalmente a un turista que salió a correr por la carretera que une cala Mesquida con Capdepera ha alegado que se quedó dormido y el juez ha decidido dejarlo en libertad mientras avanza la investigación.

El acusado, un joven de 21 años y nacionalidad española, ha pasado este martes a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de un delito de homicidio imprudente, otro contra la seguridad vial y uno más de abandono del lugar del accidente.

El juez ha decretado su puesta en libertad provisional, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. No obstante, le ha impuesto como medidas cautelares la retirada tanto del carné de conducir como del pasaporte, la prohibición de salir de territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.

Representado por el letrado Daniel Castro, el joven, quien trabaja durante las temporadas turísticas en un hotel de la zona, ha reconocido que la noche anterior había estado de fiesta y había consumido alcohol.

En el momento del atropello mortal, ha alegado, se había quedado dormido al volante. Al percatarse de lo sucedido, condujo poco más de medio kilómetro hasta el hotel en el que trabaja, avisó a un compañero, regresó al lugar de los hechos y llamó a los servicios de emergencias.

Los hechos, según explicaron fuentes de la Guardia Civil, sucedieron sobre las 07.00 horas del pasado domingo en la carretera que une cala Mesquida y Capdepera, a unos 200 metros de distancia de la primera localización.

El impacto con el vehículo del acusado provocó que la víctima, un turista que se hospedaba por la zona y había salido a ejecitarse, saliera despedido varios metros.

El sospechoso abandonó el lugar del accidente, aunque no muy lejos de allí los agentes de la Guardia Civil localizaron su vehículo con diferentes daños.

Horas más tarde, los investigadores encontraron y arrestaron al joven, quien dio positivo en la prueba de alcoholemia con 0,62 miligramos por litro.